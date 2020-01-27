В Курске проверяют больницу, в которой ветерана Великой Отечественной положили в коридоре

КП уже рассказывала о вопиющем случае, который на днях произошел в Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Сюда поступила 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Васильевна Гусельникова. Из-за отсутствия свободных мест ее положили в коридор урологического отделения.

Такая ситуация в курских больницах довольно распространена, когда пациенты вынуждены лежать в коридорах, а медицинскую помощь ждать часами. Точно так же произошло и с ветераном. Однако этот случай благодаря родным Клавдии Васильевны получил широкую огласку. В дело после публикаций в СМИ с фото ветерана, дожидающейся медпомощи в коридоре больницы, даже вмешались прокуратура и СК.

Выяснилось, что 94-летняя женщина поступила в БСМП с разрывом кисты левой почки. Однако ее положили в коридоре и отказывали в оперативном обследовании.

25 января была начата служебная проверка, которая продлится по 20 февраля. Пенсионерку после шумихи незамедлительно перевели в палату реанимации и интенсивной терапии.

В медицинское учреждение выезжал представитель прокуратуры Центрального административного округа Курска.

- Проверка качества оказания медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны продолжается, - сказали в прокуратуре.

- Ей провели полное обследование и установили диагноз. Сейчас она получает лечение в полном объеме, - отчитались в администрации региона.

Также там сообщили, что по предварительным результатам проверки заместитель главного врача по хирургии Сергей Кузнецов уволился по собственному желанию. До окончания служебного разбирательства и проверки прокуратуры отстранен от должности заведующий отделением урологии №1 Сергей Долженков. Будут также оценены действия дежурного врача Дмитрия Делова.

- Вопреки слухам урологическое отделение работает в штатном режиме, - добавили в обладминистрации.