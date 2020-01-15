Как в Курской области собираются улучшать демографию

Сегодняшнее послание к Федеральному собранию Владимир Путин начал с вопроса демографии. Президент отметил, что у России проживает почти 147 миллионов человек, но страна вступила в «очень сложный демографический период» и в связи с этим рождаемость падает.

Как обстоят дела с демографией в Курской области «КП» рассказала Ольга Воробьева – председатель областного комитета ЗАГС.

— Как и по всей стране, проблемы с рождаемостью в регионе есть - дает о себе знать катастрофический спад рождаемости девяностых. — В 2019 году в Курской области родилось 9 428 детей. Из них 3 799 малышей – это первые дети в семьях.

В 2019 году значительно увеличилось количество многодетных семей. По данным на 1 декабря прошлого года их стало на 430 больше. А всего в Курской области 10 456 многодетных семей, в которых воспитывается более 34,5 тысяч детей.

В областном комитете социального обеспечения, материнства и детства рассказали, что всем курским семьям, в которых рождается ребенок, в соответствии с федеральным законом гарантированы единовременное пособие, ежемесячное пособие, выплата пособия работающим женщинам по беременности и родам, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Государство гарантирует помощь молодой семье, если отца ребенка призвали в армию. Помимо этого полагаются различные выплаты и пособия из областного бюджета.

Особое внимание в 2020 году в Курской области уделят многодетным семьям. Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей будет выплачиваться в увеличенном размере, который доведен до уровня прожиточного минимума на детей, и составит 10 107 рублей.

Узнать о тех выплатах, которые вам положены, можно на портале единой государственной информационной системы соцобеспечения egisso.ru, а также в органах социальной защиты населения по месту жительства.

За счет средств областного бюджета всем семьям, а не только многодетным, при рождении детей будут выдавать «Подарок новорожденному» стоимостью 2,5 тысячи рублей. Также с этого года курские семьи смогут регистрировать детей в органах ЗАГС прямо в роддоме.

В ходе оглашения послания к Федеральному собранию Владимир Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребенка и о продлении действующей программа маткапитала до 31 декабря 2026 года. Сумма выплаты на первого ребенка составит 466 417 рублей, а действующий капитал на второго увеличат на 150 тысяч рублей. Семьям с тремя детьми государство будет выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.