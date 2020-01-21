От «Погрузочной» до «Курабинской»: новый тепловоз повезет готовую продукцию

Стабильную перевозку продукции от станции «Погрузочная» Михайловского ГОКа на станцию «Курбакинская» Московской железной дороги обеспечит новый тепловоз. На днях он поступил в управление железнодорожного транспорта комбината в рамках программы обновления оборудования.

По словам начальника управления железнодорожного транспорта Павла Бойкова, в новом локомотиве применено оборудование и технологии, обеспечивающие экономию дизельного топлива, улучшение экологических параметров и условий труда бригады. Это помогает формированию комфортной и безопасной среды на рабочих местах сотрудников комбината.

На МГОКе уже знают и используют технику брянского завода-изготовителя. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, показала свою надежность.

Здесь работает унифицированная система управления электропередачей - блок диагностики выводит на монитор все наиболее важные параметры работы дизеля. В кабине есть система климат-контроля, обеспечивающая отопление и кондиционирование воздуха. Целый блок технических компонентов отвечает за безопасность работы машинистов. Так, действует автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия, комплекс средств регистрации параметров движения, системы автоматического торможения, пожарная сигнализация.