2020-01-21T15:58:11+03:00
Экономика

От «Погрузочной» до «Курабинской»: новый тепловоз повезет готовую продукцию

На МГОК поступило очередное оборудование в рамках программы обновления
Ольга ДАНИЛОВА
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В новом локомотиве применено оборудование и технологии, обеспечивающие экономию дизельного топливаВ новом локомотиве применено оборудование и технологии, обеспечивающие экономию дизельного топливаФото: предоставлено пресс-службой
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Стабильную перевозку продукции от станции «Погрузочная» Михайловского ГОКа на станцию «Курбакинская» Московской железной дороги обеспечит новый тепловоз. На днях он поступил в управление железнодорожного транспорта комбината в рамках программы обновления оборудования.

По словам начальника управления железнодорожного транспорта Павла Бойкова, в новом локомотиве применено оборудование и технологии, обеспечивающие экономию дизельного топлива, улучшение экологических параметров и условий труда бригады. Это помогает формированию комфортной и безопасной среды на рабочих местах сотрудников комбината.

На МГОКе уже знают и используют технику брянского завода-изготовителя. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, показала свою надежность.

Здесь работает унифицированная система управления электропередачей - блок диагностики выводит на монитор все наиболее важные параметры работы дизеля. В кабине есть система климат-контроля, обеспечивающая отопление и кондиционирование воздуха. Целый блок технических компонентов отвечает за безопасность работы машинистов. Так, действует автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия, комплекс средств регистрации параметров движения, системы автоматического торможения, пожарная сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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