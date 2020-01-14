2020-01-14T22:17:01+03:00
Общество

Сестры Толмачевы поздравили курских журналистов с праздником

Региональные СМИ были отмечены в честь Дня российской печати [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Маша и Настя Толмачевы на праздновании Дня российской печатиМаша и Настя Толмачевы на праздновании Дня российской печатиФото: Светлана ВОЛКОВА
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13 января в России отмечается День печати. В этот день 317 лет назад, в 1703 году, в свет вышел первый номер газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Официально праздник стали отмечать начиная с 1992 года.

Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что лично он предпочитает печатные СМИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что лично он предпочитает печатные СМИФото: Светлана ВОЛКОВА

С профессиональным праздником представителей курских СМИ поздравили руководители руководители различных ведомств, а также губернатор Курской области Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев.

- От вашей объективности и компетентности зависит, насколько достоверную информацию получат ваши зрители, читатели, слушатели. Приятно иметь дело с настоящими профессионалами. За тесное, плодотворное сотрудничество - отдельное спасибо! Надеюсь на продолжение эффективной и взаимовыгодной деятельности, - сказал в частности руководитель администрации губернатора Курской области Юрий Князев .

Заслуженные награды и теплые слова корреспонденты государственных и частных СМИ получили также от председателей областных комитетов здравоохранения; по культуре; образования и науки; социального обеспечения, материнства и детства; агропромышленного комплекса; лесного хозяйства; цифрового развития и связи; по физической культуре и спорту; молодежной политики и туризма; промышленности, торговли и предпринимательства; ЖКХ и ТЭК; экологической безопасности и природопользования; архитектуры и градостроительства; строительства; по труду и занятости населения, комитета ЗАГС и других ведомств.

Редакция "Комсомольской правды-Курск" была отмечена в честь Дня российской печати благодарственным письмом УФСБ России по Курской области.

Журналисты всех редакций, объединяйтесь! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Журналисты всех редакций, объединяйтесь!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Торжественный праздничный вечер прошел в Филармонии-2. Со сцены "Свиридовского" журналистов поздравили и сестры Толмачевы, исполнив в заключении вечера одну из своих композиций.

День российской печати 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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