Пять правил: как курянам безопасно окунуться на Крещенье

В Курской области началась подготовка мест, где можн будет окунуться в ночь на Крещенье. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области побывали в местечке Свобода Золотухинского района, чтобы проверить готовность самого популярного в регионе места для купания на Крещенье. Как уже сообщала "КП", всего в регионе определены 46 официальных мест купаний, три из них находятся в областном центре. На каждой точке будут дежурить спасатели, медики и чиновники, сказали в МЧС.

16 и 17 января спасатели установят здесь металлические трубы для ограждения и крепления на них сетки рабицы. Лед возле спуска к реке на сегодняшний день достаточно тонкий, поэтому распиливать его нет необходимости, отметили спасатели.

- Такое внимание к местечку Свобода Золотухинского района Курской области связано с тем, что традиционно это место посещает большое количество паломников – в ночь с 18 на 19 января мы ожидаем не менее трех тысяч человек, - рассказывает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Александр Филаткин. – Помимо спуска к реке, для паломников здесь оборудовано два купельных павильона, женский и мужской, с пропускной способностью до 150 человек в час.

Кстати, за безопасностью людей на воде зимой в регионе следят более 400 человек и 160 единиц техники, отметили в ведомстве.

Курянам стоит помнить основные правила безопасного Крещенского купания:

окунаться нужно только трезвым;

нельзя нырять и плавать под водой,

нельзя собираться группами на льду у края полыньи;

запрещается заходить за ограждения;

дети должны окунаться только с родителями или взрослыми родственниками.