2020-01-20T16:08:11+03:00
Звезды

С 8 марта курян поздравят "Звезды 80-х"

В Курск приедут экс-"Песняры", "Земляне" и "Веселые ребята"
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске выступят музыканты из оригинальных составовВ Курске выступят музыканты из оригинальных составовФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

8 марта в драмтеатре состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого - солисты настоящих («золотых») составов ретро-коллективов! Причем все солисты поют только в живую!

«И снится нам трава, трава у дома ...», разве не эта песня звучит, провожая наших космонавтов к далеким звездам. Много лет голос легендарного Сергея Скачкова, экс-солиста ансамбля «Земляне», вдохновляет космонавтов на великий подвиг — покорение космоса, ради блага всего человечества!

8 марта Сергей Скачков (экс - солист анс. «Земляне») и другие солисты легендарных ВИА споют специально для курян.

В концерте примут участие: экс-солист ансамбля «Земляне» Сергей Скачков, экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Веселые ребята» и солист ВИА «Аракс» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Пламя» и «Самоцветы» Виктор Аникиенко, экс-солист ансамбля «Песняры» Михаил Долотов.

Прозвучат хорошо знакомые многим поколениям россиян хиты «Трава у дома», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая ты», «Три аккорда», “Снег кружится”. “Идет солдат по городу”, “На дальней станции сойду”, “Вологда”, “Беловежская пуща”, «Алеся», “Мир не прост”, «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» и многие другие.

Одним словом, 8 марта зрителей ждет музыкальное ретро-путешествие. Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить!

«Парад звезд 80-х» состоится 8 марта в Курском областном драматическом театре. Начало концерта в 19-00.

Телефон для справок: 8-800-250-92-80 (звонок по РФ бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Певец Петр Елфимов: Скачал родной дом из интернета
Вокалист и композитор из Синеокой дал концерт в Посольстве Беларуси в Москве. Перед выступлением он рассказал «СВ», какие подарки ждал на Новый год в детстве, как построил коттедж по чертежам из Сети и о дружбе с семьей Мулявина
Семен Альтов: Без чувства юмора в нашей стране делать нечего
Человеку с мрачным лицом, утробным голосом и большим чувством юмора Семену Альтову сегодня, 17 января, исполняется 75 лет. Накануне юбиляр рассказал, что вышибает из него слезу и заставляет улыбнуться
Новости 24
У 84-летнего курянина в больнице украли куртку с деньгами
Курянам представят проекты, посвященные 75-летию Победы
В Курской области резко выросло число больных гриппом и ОРВИ
Пятеро курян похитили человека
Курский экзоскелет отметили как ноу-хау
Курских студентов ждет «Зачетный лед»
В осенний призыв в нацгвардию отправилось служить более 60 курян
Студент курского университета стал стипендиатом Фонда Егора Гайдара
В Курске пройдут «Крещенские вечера»
Жителя Курской области обманули при покупке трактора
Против директора курской УК завели уголовное дело за невыплату зарплаты
Двоих курян подозревают в разбое
В курском центре народного творчества «Русь» работает выставка макетов
В Курской области экстренно открыли горячую линию по снюсам
В Курске продолжают эвакуировать автомобили
Начиная с 1 января 178 курян пострадали от гололеда
С начала года трое курян умерли от обморожения
Праздник Крещения в Курской области прошел без происшествий
Под Курском обнаружили два артснаряда
В Курской области от переохлаждения умерли три человека
Курская область должна 9 миллиардов рублей
В Курске откроется выставка молодых художников