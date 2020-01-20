С 8 марта курян поздравят "Звезды 80-х"

8 марта в драмтеатре состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого - солисты настоящих («золотых») составов ретро-коллективов! Причем все солисты поют только в живую!

«И снится нам трава, трава у дома ...», разве не эта песня звучит, провожая наших космонавтов к далеким звездам. Много лет голос легендарного Сергея Скачкова, экс-солиста ансамбля «Земляне», вдохновляет космонавтов на великий подвиг — покорение космоса, ради блага всего человечества!

8 марта Сергей Скачков (экс - солист анс. «Земляне») и другие солисты легендарных ВИА споют специально для курян.

В концерте примут участие: экс-солист ансамбля «Земляне» Сергей Скачков, экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Веселые ребята» и солист ВИА «Аракс» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Пламя» и «Самоцветы» Виктор Аникиенко, экс-солист ансамбля «Песняры» Михаил Долотов.

Прозвучат хорошо знакомые многим поколениям россиян хиты «Трава у дома», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая ты», «Три аккорда», “Снег кружится”. “Идет солдат по городу”, “На дальней станции сойду”, “Вологда”, “Беловежская пуща”, «Алеся», “Мир не прост”, «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» и многие другие.

Одним словом, 8 марта зрителей ждет музыкальное ретро-путешествие. Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить!

«Парад звезд 80-х» состоится 8 марта в Курском областном драматическом театре. Начало концерта в 19-00.

Телефон для справок: 8-800-250-92-80 (звонок по РФ бесплатный).