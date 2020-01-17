2020-01-17T16:57:01+03:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал курянам перед погружением в прорубь измерить давление

А святую воду не хранить в пластиковых баклажках
Ольга ДАНИЛОВА
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В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную водуВ ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную водуФото: из открытых источников
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Купание в проруби в Крещение является давней традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду. Но не каждому полезно такое «экстремальное» закаливание. Многие не опасаются брать с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.

Так, купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Людям, планирующих искупаться в проруби следует:

- убедиться, что нет противопоказаний;

- перед погружением необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

- перед входом в прорубь нужно разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

- не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

- не рекомендуется задерживаться в проруби дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения;

- Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих;

- сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду;

- оставаться на улице не рекомендуется, нужно зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

ВАЖНО: алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно призывает курян:

- купаться только в установленных и специально оборудованных для этих целей местах;

- не употреблять воду из открытых водоемов в питьевых и пищевых целях;

- освященную воду для питья набирайте только в чистую посуду, предназначенную для использования в пищевых целях (не рекомендуется долго хранить освященную воду в емкостях одноразового применения (ПЭТ бутылки))

По поручению Управления Роспотребнадзора по Курской области проведено 240 исследований проб воды из родников (по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям) и 455 исследований проб воды водоемов (купелей), предназначенных для купания (по органолептическим, санитарно-химическим, бактериологическим, паразитологическим показателям). Все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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