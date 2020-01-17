2020-01-17T15:38:43+03:00
Звезды

Курян приглашают раскрасить карту города

А после этого посмотреть мультфильм
Ольга ДАНИЛОВА
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Также в фойе театра два веселых аниматора - Клоун и Клоунесса - организуют увлекательные игры для детворыТакже в фойе театра два веселых аниматора - Клоун и Клоунесса - организуют увлекательные игры для детворыФото: Предоставлено организаторами
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В воскресенье, 19 января, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона пройдет показ семейной анимационной ленты в жанре фэнтези «Клара и волшебный дракон» с возрастным ограничением 6+. А в ходе предсеансового мероприятия «Город-сказка», которое начнется в 12.30, творческая группа кинофонда предложит гостям проекта совместно «анимировать» большую раскраску «Волшебный город Курск» размером 76 на 110 сантиметров.

Необычная раскраска в преддверии 1000-летия Курска разработана сотрудником Курского кинофонда, художником Светланой Бондаревой. На большом полотне всеми цветами радуги заиграют курские достопримечательности. Также в фойе театра два веселых аниматора - Клоун и Клоунесса - организуют увлекательные игры для детворы. Ну и по давно заведенной традиции, зрителей ждет тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева. А на сцене с православным праздником Крещение Господне зрителей поздравит своим выступлением детский образцовый коллектив Дома детского творчества железнодорожного округа «Театр танца Горлица».

Мультфильм «Клара и волшебный дракон» вышел в российский прокат совсем недавно – 31 октября 2019 года. Но уже успел полюбиться и юным зрителям за границей. В частности, осенью 2019 года фильм был представлен в Венгрии и Болгарии. Идея создания анимационной картины родилась у его режиссера и главного продюсера Александра Клименко более двадцати лет назад, а работа началась в 2016 году. За первый год работы создатели сумели снять только одну минуту картины – настолько трудоемким и сложным оказался процесс. Всего же на создание графики (динамические фоны, мех, вода, огонь, одежда и мимика персонажей) ушло три с половиной года.

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Чтобы использовать его уникальные способности, дракошу похищают силы зла. Однако злодеи теряют маленького героя, а находят его два друга: ворчливый гном и жизнерадостный енот. Они относят малыша в избушку к заботливой девушке Кларе, которая поможет друзьям раскрыть тайну его происхождения, но сама при этом попадет в беду…

Голосом главной мультипликационной героини Клары поет российская певица Евгения Отрадная.

Показ начнется в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей - в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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