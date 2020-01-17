2020-01-17T13:59:18+03:00
Спорт

Юные курские футболисты приняли участие в международном турнире

Игры с известными клубами – это бесценный опыт
Ольга ДАНИЛОВА
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В мемориальном турнире памяти Андрея Ликонцева традиционно принимают участие сильнейшие детские команды из России и ЕвропыВ мемориальном турнире памяти Андрея Ликонцева традиционно принимают участие сильнейшие детские команды из России и ЕвропыФото: предоставлено пресс-службой
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Участниками XIX международного футбольного турнира памяти Ликонцева посчастливилось стать юным футболистам из Железногорска.

Андрей Ликонцев – игрок воронежских команд «Факел» и «Стрела», юношеских сборных РСФСР и СССР. Футбольный турнир его памяти проходит в Воронеже с 2001 года. В разные годы в нем принимали участие «Брюгге» (Брюгге, Бельгия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Ганновер» (Ганновер, Германия), испанские команды «Леванте» (Валенсия), «Райо Вальекано» (Мадрид), «Реал Расинг» (Сантандер), «Реал Вальядолид» (Вальядолид), нидерландские «Твенте» (Энсхеде), «ПЕК Зволле» (Зволле), а также команды из стран СНГ.

Тренер Дмитрий Брылев рассказал, что игры с такими известными клубами, как «Монако» (Монако), «Серветт» (Женева, Швейцария), ЦСКА (Москва) – это бесценный опыт:

- В матчах с представителями различных футбольных школ мы можем объективно оценить свои силы, увидеть слабые стороны, пополнить технический и тактический арсенал.

В мемориальном турнире памяти Андрея Ликонцева традиционно принимают участие сильнейшие детские команды из России и Европы. Один из партнеров турнира - компания «Металлоинвест». Компания также берет на себя расходы по организации поездки, оплачивает проживание и питание железногорских футболистов.

По возвращении с турнира железногорцы проанализировали вместе с тренером полученный опыт. Теперь на тренировках они работают еще упорнее!

Есть желание стать такими же, как их ровесники из именитых футбольных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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