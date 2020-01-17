2020-01-17T13:45:32+03:00
Общество

«Не чувствовать себя одинокими»

В Курской области провели тренинг для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья
Ольга ДАНИЛОВА
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Родители получили практические рекомендацииРодители получили практические рекомендацииФото: предоставлено пресс-службой
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Cемейный психолог из Москвы Ольга Шавеко провела обучающий семинар для специалистов в Железногорске Курской области.

Семинар проходил в рамках образовательного модуля социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».

Программа «Здоровый ребенок» уже не первый год реализуется в Железногорске наравне с другими городами присутствия Металлоинвеста.

Основная ее цель – создать эффективную систему оздоровления детей дошкольного возраста, которая поможет снизить заболеваемость.

В этот раз специалисты - психологи, педагоги и воспитатели – освоили новые психологические технологии, обсуждали опыт и рекомендации по работе с семьями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями.

Первый день тренинга был полностью посвящен общению с родителями, чтобы помочь многим мамам и папам лучше понимать своих детей.

Ольга Шавеко рассказала:

- С нашей помощью родители находили способы решить имеющиеся проблемы. Далее была работа с профессионалами. Рассматривали, как правильно организовать групповую работу с родителями, их мотивировать, создавать комфортные условия и работать в индивидуальном формате.

Во время семинара появилась идея создать родительские группы взаимопомощи. Специалисты считают, что важно, чтобы работа с семьями велась постоянно, чтобы в нее максимально включились специалисты. Так дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители не будут чувствовать себя одинокими.

Подобные семинары в рамках программы «Здоровый ребенок», в том числе и с участием Ольги Шавеко, проходят в Железногорске не в первый раз. А недавно по приглашению компании в Курской области побывал опытный нейропсихолог Андрей Цветков.

Ежегодно Металлоинвест проводит обучение педагогов и медработников города с привлечением лучших специалистов России: врачей, логопедов, психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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