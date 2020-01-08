Курская полиция проводит проверку по факту стрельбы у детской больницы

Рождественским утром курская семья, проживающая рядом с Детской областной больницей на улице Кольцова, проснулась от громкой музыки, которая доносилась из автомобиля на парковке.

— Мы с супругой вышли минут через 20 после того как была разбужена наша семья, но вместо извинений херой выскочил из своей машины, когда мы даже подойти не успели, и выстрелил из травмата в сторону моей супруги, после чего быстро ретировался, - написал мужчина в популярном курском паблике «Курский Бомондъ».

Неожиданно на пост откликнулся сам стрелявший, который рассказал свою версию.

— Это был я на той машине, было восемь часов, когда я подъехал, музыка играла громко, но с закрытыми окнами, стоял там мин 15, когда вышла знакомая. А потом подошли мужчина с монтировкой и женщина, перегородили проезд, от обоих несло перегаром.

Чтобы дело не дошло до драки и порчи автомобиля парень вышел из машины и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета «Добрыня», попросил курян уйти с дорог и уехал.

Читатели паблика разделились на два лагеря. Одни встали на сторону разбуженной семьи, других возмутила монтировка в руках и запах перегара. Оперативно на пост отреагировали и правоохранительные органы.

— В полицию поступило обращение по данному факту. В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям правонарушителя, - сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.