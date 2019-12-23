Десять правил: как запустить петарду и остаться целым и невредимым

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Курской области проверяют места хранения и продажи пиротехники. Всего на контроле спасателей порядка 30 таких объектов.

Главное условие – соответствие торговых площадей, в которых хранится пиротехника, нормам пожарной безопасности: помещения должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, свободными эвакуационными выходами. Кроме того, пиротехника должна храниться в специальных шкафах, исключающих свободный доступ покупателей к изделиям. Особое внимание уделяется наличию сертификата соответствия.

- Вся пиротехника разбита на пять классов степени потенциальной опасности при применении, - отмечает начальник отделения отдела УНД и ПР по Курску Дмитрий Белых. – В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам.

Также в эти дни уточняются организованные места для запуска пиротехники. Всего в Курской области их будет более 20, из них 10 - в областном центре. Однако количество площадок может быть увеличено.

Применять пиротехнику запрещается:

в помещениях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

на сценических площадках, стадионах и других спортивных сооружениях;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено.

Чтобы не испортить себе и близким праздники, нужно соблюдать простые правила!

1. Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

3. Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица.

4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 секунд. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - ожог обеспечен.

5. Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле.

6. Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.

7. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой.

8. Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги.

9. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).

10. Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по его применению.

11. Нельзя носить пиротехнику в карманах.