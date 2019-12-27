Бродячего пса, которого отравили живодеры, чудом спасли

Как сообщают волонтеры в соцсетях, с начала декабря по Курску прокатилась массовая волна травли собак. Случаи гибели животных были зафиксированы в разных районах города. От рук живодеров гибнут не только бездомные кошки и собаки, но и домашние любимцы. Некоторые хозяева домашних кошек и собак оказались просто не готовы к такой ситуации и не знали, что делать в случае отравления домашних животных.

Один из последних ужасающих случаев произошел 20 декабря в районе проспекта Дериглазова. Около 12 дня люди увидели бьющуюся в конвульсиях и судорогах бездомную собаку, изо рта которой шла пена. Свидетелями мучений собаки стали дети, которые проходили мимо! Благодаря тому, что среди очевидцев оказались волонтеры, которые смогли оказать животному первую помощь - вкололи собаке витамин B6 - появилась возможность выиграть у смерти 30-40 минут и доставить собаку в ветклинику. Состояние собаки было настолько тяжелым, что ее пришлось вводить в медикаментозную кому. Три человека держали животное в моменты судорог, более двух часов бездомный пес провел под капельницей, пока не удалось стабилизировать его состояние.

Волонтеры советуют:

- В случае, если животное попало в беду, его отравили, и начало биться в судорогах, открылась рвота - начинайте колоть в мышцы витамин В6! Колоть нужно в разные места. Дозировка из расчета 10 ампул на пять кило веса. Витамин В6 - это водорастворимый витамин и выведется из организма естественным путем. Под холку необходимо начинать вводить физ раствор или раствор Рингера из расчета 150 мг на пять кило массы животного. Сразу же везите питомца в ветклинику, медлить нельзя ни минуты!

Заблаговременно купите несколько упаковок витамина В6 и держите в домашней аптечке.