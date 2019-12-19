В 2019 году в России был запущен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого рассчитана до 2024 года. Его цель – оказание поддержки предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса – от появления идеи до выхода на экспорт.

Итоги первого года реализации проекта в Курской области подвели на форуме «Мой бизнес – мое будущее», который прошел в конференц-зале «МегаГРИННА». Организаторами мероприятия выступили региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства, комитет молодежной политики и туризма, Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области».

Форум собрал более полутысячи человек и стал площадкой для конструктивных диалогов, укрепления связей, обмена опытом, отправной точкой для новых свершений. На выставочных стендах, развернутых во время мероприятия, предприниматели продемонстрировали свои достижения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел экспозицию, ознакомился с представленными бизнес-идеями и пообщался с каждым предпринимателем.

— Малый бизнес должен быть фундаментом экономики региона и страны в целом. Конечно, сейчас по поддержке малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы руководством страны принимаются колоссальные усилия. Но, к сожалению, такого эффекта, как хотелось бы, пока не видим. Есть стереотипы: боязнь открытия своего дела, «прогореть», вложить свои собственные или заемные средства. Одна из основных задач таких форумов – продемонстрировать успешный опыт, - отметил глава региона.

Бизнес с человеческим лицом

Социальный проект «Здоровый Oбраз Жизни для всех!» предлагает бесплатные фитнес-тренировки для людей старшего поколения. Одной из участниц уже исполнилось 82 года.

— Мы проводим месячники бесплатного фитнеса. Например, в декабре заниматься безвозмездно могут преподаватели вузов и ссузов города, - рассказал управляющий фитнес-клубом WILDSPORT Сергей Бондарев. — Бизнес с человеческим лицом, социально ориентированный бизнес имеет большое будущее.

Schoolford – это единственная школа скорочтения, развития интеллекта и памяти для детей и взрослых до 60 лет.

— Мы даем прочный фундамент для реализации своих способностей, развиваем все виды памяти, моторику, логику, воображение, реакцию. Наши занятия способствуют развитию творческих и аналитических способностей, - уточнила Алина Курочкина, руководитель школы. — Желающих заниматься достаточно много, поэтому в следующем году после получения субсидии мы планируем открыть еще одну школу.

Music Family – это уникальная школа музыки для новичков и профессионалов. В ней взрослые и дети за короткие сроки достигают невероятных результатов. Начинают играть на музыкальных инструментах или совершенствуют свои навыки, поют, собираются в бэнды и выступают на сцене.

— У нас реально можно за короткий срок обучиться играть на музыкальных инструментах – на гитаре, фортепиано, барабанах, а также вокалу. Мы обучаем и детей, и взрослых, а также проводим различные концерты. У нас есть и своя студия звукозаписи, так что мы предоставляем полный спектр музыкальных услуг, - рассказал Павел Боровских, руководитель школы. — Сейчас в нашей школе 10 преподавателей и 70 активных студентов. В следующем году мы планируем получить субсидию и тогда откроем еще один филиал.

Роман Старовойт подчеркнул, что часть предпринимателей не пользуются или вовсе не знают о действующих формах поддержки со стороны государства и кредитных организаций.

— В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса Курской области было направлено 169 млн руб. — Это практически в четыре раза больше, чем в прошлом. Сегодня, пообщавшись с предпринимателями, я еще раз убедился, что это правильное направление. Поэтому мы будем его продолжать, - подчеркнул губернатор.

Кроме этого, в окончательном чтении федерального бюджета было принято решение о выделении региону свыше 176 млн млн рублей на 2020 год, что гораздо больше запланированной первоначально суммы (50 млн рублей). Средства пойдут на экспортную поддержку, доступ к финансовым ресурсам, на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность. Отдельная статья расходов – поддержка предпринимателей в городе Железногорске, ведь особое внимание уделяется диверсификации экономики в моногороде.

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Курс на экспорт

Одним из ярких примеров успешной деятельности малого бизнеса в Железногорске является АО «ТД «Кварц», главное направление которого – разработка средств защиты деталей и узлов, работающих в постоянном контакте с потоками кусковых или жидких продуктов переработки, от абразивного и гидроабразивного износа. Компания предлагает гамму износостойких резиновых изделий по основным проблемным направлениям горно-перерабатывающего комплекса. Потребителями продукции являются сотни предприятий черной и цветной металлургии, строительной, нерудной, химической и других отраслей промышленности, расположенных в разных странах СНГ.

— Мы экспортируем свою продукцию на протяжении многих лет, - рассказал Алексей Иванов, генеральный директор компании. — Сегодня наша главная задача – развиваться, создавать рабочие места и экспортироваться. А чтобы выходить на экспорт, нужен конкурентоспособный продукт, и мы можем его предложить.

— Курская область уже показывает неплохие результаты по экспорту. За последние три года мы практически втрое увеличили количество экспортеров субъектов малого и среднего предпринимательства. Это направление получило серьезное финансирование. Также были усилены направления инжиниринга, зафиксирован рост количества финансовых услуг, и главное - увеличилось число обученных предпринимателей и тех, кто планирует начать собственное дело, - сказал Михаил Аксенов, председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства.

Амбассадоры - позитивный образ предпринимателя

Одна из составляющих нацпроекта - проект «Популяризация предпринимательства». Чтобы вдохновиться на открытие своего бизнеса, нужно видеть успехи других, видеть позитивный образ человека бизнеса. В этом могут помочь так называемые амбассадоры - яркие, добившиеся в своем деле успеха, личности. В области 11 таких предпринимателей. И среди них Павел Гречкин, директор компании «УльтраМол».

Это инновационное предприятие специализируется на создании оборудования и оказании услуг по получению тонких и сверхтонких порошков различных материалов. В первую очередь деятельность сосредоточена на полном рециклинге техногенных отходов резинотехнических предприятий. Потребителями продукции являются почти все отрасли промышленности.

— Наша компания появилась в 2012 году. И все это время мы сотрудничаем с Центром поддержки предпринимательства. Консультации, обучение, получение субсидий на возмещение части понесенных затрат на оборудование — мы используем практически все инструменты, - отметил руководитель.

В рамках форума прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший экспортер года», а также региональных этапов конкурсов «Лучший социальный проект года» и «Молодой предприниматель России-2019».

Приятным бонусом форума стало выступление магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» провел авторский семинар «Эффективное принятие решений».

Автор: Яна Шелест.