В Курской области выбрали лучшего кинолога

Кинолог-спасатель Аварийно-спасательной службы Курской области Виталий Сергеев стал лучшим по итогам регионального смотра-конкурса среди кинологов региона.

В АСС Виталий Юрьевич служит уже три года, до этого он на протяжении 15 лет тренировал немецких овчарок в УФСИН по Курской области. После выхода не пенсию Сергеев не смог расстаться с любимым делом, которое стало частью его жизни. Только на смену овчаркам пришел лабрадор по кличке Лакки. Виталий Юрьевич в этом году вместе со своим питомцем проходил аттестацию в Туле. Она включала в себя общий курс подготовки, знание нормативов, поисковые работы и участие в поисках людей под завалами. Статисты прятались в лесу, под завалами, а собаки в установленное время, а это всего лишь 20 минут, должны были их найти. Лакки со всеми заданиями справился на «отлично». И теперь в течение полутора лет имеет право участвовать в поисково-спасательных операциях.

- Мы с Лакки регулярно участвуем в масштабных учениях, тренировках, - рассказывает Виталий Сергеев,- неоднократно привлекались к поиску людей, с собакой нужно постоянно заниматься, чтобы оттачивать навыки.

Не все собаки бывают пригодны для тренировки, иногда, это одна из десятка, но и с ней необходимо долго работать, буквально вкладывать душу.

При определении лучшего кинолога учитывали показатели работы, успешная аттестация, отсутствие замечаний по службе.

У Виталия Юрьевича две дочки, которые, как и папа, обожают собак и любят навещать его на работе.