На Михайловском ГОКе появился японский помощник

На одном из ведущих предприятий Курской области – МГОКе - постоянно идет техническое переоснащение. Она из последних новинок - японский кран от TADANO грузоподъемностью 80 тонн. Машину закупили в рамках инвестиционного проекта «Механизация и автоматизация технического обслуживания и ремонтов» и это первая подобная единица на комбинате. Кран предназначен для ремонта любого карьерного оборудования.

Максимальная длина стрелы при работе с удлинителем достигает 64 метров, а угол подъема составляет 80 градусов.

- Очень удобная и просторная кабина с климат-контролем, кондиционером и автономной печкой. Все сделано для того, чтобы машинисту было удобно, - делится своими впечатлениями машинист Александр Туманов, который уже несколько смен отработал на «японце». – Кран очень маневренный и комфортный!

Также в машине есть бортовой компьютер, который в онлайн-режиме показывает все параметры работы узлов и механизмов, в том числе расход топлива или отработанное время. Встроенная IT-система контроля дает информацию о работе агрегатов не только машиниста: все сведения о неисправностях в режиме онлайн передаются на завод-изготовитель. Тут же - датчики безопасности и оповещения о состоянии крана, вылете стрелы и весе груза.

По словам главного специалиста управления производственными и машиностроительными активами Михайловского ГОКа Андрея Комарова, сейчас в рудоуправлении МГОКа работают 15-, 18- и 20-кубовые экскаваторы, и новый кран позволит ремонтировать эту высокопроизводительную технику быстро и качественно.

А если будет нужно, то 80-тонный «японец» придет на помощь и в другие подразделения комбината.