Курские контрразведчики: от правды до кино

Военная контрразведка - то же самое, что Особые отделы органов безопасности – неотъемлемая часть Вооруженных сил и других войск, не входящих в состав Вооруженных Сил России. Как определяют свои задачи сами контрразведчики - это противодействие разведывательным и другим подрывным акциям спецслужб_противника.

Улицы носят их имена

Как известно, «отцом» советской контрразведки был «железный Феликс». Имя Феликса Дзержинского еще с советских времен носит одна из центральных улиц Курска. Но вот когда речь идет об улицах Павлуновского и Косухина, многие куряне, наверное, и не представляют, что эти известные политические деятели - их земляки и работники Особых отделов.

Иван Павлуновский родился в августе 1888 года в деревне Ржавка Фатежского уезда. С переездом семьи жил в Курске. Активный участник революционных и боевых событий в Петрограде, под Белгородом, на Украине и в Белоруссии. В 1918 году начальник ЧК, а затем Особого отдела 5-ой армии Восточного фронта, потом Особого отдела всего фронта. В 1919-1920г.г. зам. начальника Особого отдела ВЧК. После службы в ОГПУ - зам. наркома тяжелой промышленности у Григория Орджоникидзе.

Курского чекиста в фильме сыграл Василий Шукшин

Александр Косухин родился 3 июля 1900 года в селе Рыбинские Буды Обоянского уезда в семье торговцев. В 14 лет переехал к родственникам-революционерам в Харьков, где приобщился к революционному движению. Попав под прицел царской «охранки», вернулся на родину. В 1918 году вступил добровольцем в отряд Красной гвардии в Обояни. Сражался на Украине против гайдамаков, дважды попадал в плен. Оба раза бежал. В январе 1919 года после вступления в члены РКП(б) был направлен в распоряжение Курского губчека для работы в качестве секретного агента, позже назначен сотрудником уездной ЧК в Щиграх. Но уже весной 1919 года его переводят на Восточный фронт для нелегальной зафронтовой работы по линии Особого отдела 5-ой армии.

Шукшин в фильме "Золотой эшелон" в роли Низовцева, прототипом которого послужил курянин Александр КосухинФото: из открытых источников

В марте 1920 года Косухина назначили комиссаром отбитого у белогвардейцев эшелона с золотом, всего около 20 вагонов. С большими трудностями и разными приключениями – попытки ограбления, преодоление разрушенных мостов через реки - эшелон был доставлен из Иркутска в Казань. Масса золота составляла 21673 пуд 25 фунтов. Об успешном выполнении задания в июне 1920 года наш земляк лично докладывал в Москве Ленину. В 1921 году из-за тяжелой болезни оставил службу в органах безопасности и вернулся в Курск, где в 1939 году умер от туберкулеза. В 1987г. его прах был перенесен с Херсонского кладбища на мемориал в парке Героев Гражданской войны. С 13 ноября 1987 года его имя носит улица в Северо-Западном микрорайоне города. Теперь на месте старого памятника в честь Косухина на его родине открыта новая стела с барельефом и памятной доской. На основе реальных событий Гражданской войны в Сибири, в которых участвовал Косухин, в 1959 году снят художественный фильм «Золотой эшелон». Роль главного героя сыграл Василий Шукшин. В 2018 году к 100-летию военной контрразведки на основе архивных данных УФСБ России по Курской области и материалов других государственных архивов был снят документальный фильм «Военная контрразведка. Золотой эшелон».

Великая Отечественная, Афган, Северный Кавказ…

В сражениях Великой Отечественной войны и при выполнении оперативных заданий погибли более 6000 сотрудников Особых отделов. Четверым из них: лейтенанту Г. М. Кравцову, старшему лейтенанту В. М. Чеботареву, лейтенанту М. П. Крыгину, старшему лейтенанту П. А. Жидкову присвоено звание Героя Советского Союза, всем посмертно. Большое внимание уделялось недопущению утечки информации о передвижениях войск, сокрытию планов контрнаступления, контролю за морально-психологическим духом бойцов и командиров Красной Армии.

Такая же ситуация характерна и для афганских событий в период с декабря 1979г. по февраль 1989г. Почти за десять лет выполнения в составе ограниченного контингента войск советскими военнослужащими интернационального долга в Афганистане в схватках с бандформированиями погибли 18 сотрудников военной контрразведки. За смелость, героизм и оперативное мастерство более 600 военных контрразведчиков были удостоены государственных наград.

Во время антитеррористической операции на Северном Кавказе оборвалась жизнь тринадцати военных контрразведчиков. Шестерым оперативникам, проходившим службу в горячий период на Северном Кавказе, присвоено звание Героя России, в том числе капитанам С. С. Громову и И. В. Яцкову - посмертно.

В числе погибших сотрудник Отдела ФСБ, оперативно обеспечивавшего дислоцированные в Курском регионе военные объекты соединения внутренних войск майор А. В. Зачиняев. Оперативно прикрывая батальоны 2-го сводного милицейского полка, восьмого октября 2000 года он попал в засаду боевиков на пути из Шали-Юрта в Алхан-Юрт и погиб в неравном бою.

Партизан и контрразведчик с улицы Союзной

Отдельного рассказа заслуживает ныне здравствующий проживающий в Курске на улице Союзной 94-летний ветеран военной контрразведки полковник в отставке участник Великой Отечественной войны Иванов Николай Васильевич, которого в семье ветеранов контрразведки тепло величают «партизаном» или «конным разведчиком-диверсантом». В 16 лет он в числе других сверстников по заданию Родины пересек линию фронта и ушел в тыл противника для его уничтожения. С 7 сентября 1942 года по 22 марта 1944 года принимал участие в боевых действиях в составе 17-го партизанского отряда 2-го партизанского полка 3-ей партизанской бригады им. Германа Ленинградского штаба партизанского движения. Участвовал в боях за снятие блокады с Ленинграда. Награжден медалью «Партизан Великой Отечественной войны». А всего их у него более двадцати орденов и медалей. В составе подразделений действующей Красной Армии дошел до Берлина. Каким долгим и длинным был путь бойца, наиболее ярко раскрывают две его медали: «За оборону Ленинграда» и «За взятие Берлина». Судьбу с военной контрразведкой Иванов связал уже в послевоенный период.

Сотрудник особого отдела КГБ СССР Николай Иванов с коллегами (1965 год)Фото: предоставлено пресс-службой

Другие военные контрразведчики – участники ВОВ, служившие в нашем городе перед увольнением в запас, - майор Белозеров Алексей Маркович (воевал против японских милитаристов) и участники Курской битвы майор Коровин Михаил Леонтьевич, подполковник Николаев Николай Николаевич, которому одну из боевых наград вручал сам маршал Семен Буденный - в разном возрасте ушли из жизни.

Каркас задач современных военных контрразведчиков остался прежним: защита секретов, борьба со шпионажем, терроризмом, технической разведкой, коррупцией.

Ветеранская организация поздравляет всех действующих сотрудников и ветеранов военной контрразведки со 102-й годовщиной образования отечественных органов безопасности и 101-й годовщиной со дня образования военной контрразведки.