В Курске наградили юных героев

В средней школе № 60 областного центра состоялась первая в истории Курской области образовательная площадка «Школа юных героев», на которой наградили детей и подростков, совершивших героические поступки.

- Сегодня в зале на нашем первом занятии присутствует большое количество учеников «Школы юных героев», среди которых уже есть отличники, - рассказывает директор школы Лидия Асадчих. - Это те ребята, которые проявили характер, смелость, самоотверженность. Они являются примером для каждого из нас.

Никита Кирсанов вместе с другом Иваном ловили рыбу в реке Кшень около деревни Бородаевка. Здесь быстрое течение. Стоя на дамбе, Ваня уронил в водоем обувь. Потянулся за ней и упал в реку. Течением мальчика понесло в водоворот. Никита бросился на помощь: спустился к реке, держась одной рукой за железный столб дамбы, другой схватил за одежду Ваню, вытащил его на берег, оказал первую помощь.

За поступок Никиту Кирсанова наградили памятной статуэткой «Юный герой Курской области», благодарственными письмами и памятными подарками.

- Очень радует, что в нашей области живут такие смелые ребята, готовые с риском для своей жизни броситься на помощь людям. Несмотря на свой возраст, они достойны уважения. Их смелый и отважный поступок – это начало большого славного пути, - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Сергей Брагин.

Такой же награды удостоен и Дмитрий Овчаров, переходивший с другом по самодельному мосту через реку Полевая поселка Золотухино. У его товарища упала обувь с одной ноги в реку, тот попытался палкой ее выловить, но при этом сам упал в реку. Самостоятельно выбраться уже не мог, так как плавать не умел, звал на помощь. Дима на мосту опустился на колени, нагнулся над рекой, протянув руку другу, подтянул его и вытащил на мост.

Следующий случай произошел не в Курской области, а на юге нашей страны. Но повезло, что двое наших курских ребят оказались в нужное время в нужном месте.

Андрей Аспидов и Евгений Лебедев отдыхали в Крыму. Вместе с группой студентов приехали на экскурсию в Ялту, на море был шторм, сильные волны. Во время прогулки по набережной Ялты огромная волна выплеснулась на берег и на глазах ребят унесла в море мужчину с двухлетним ребенком. Куряне не растерялись и мгновенно бросились на помощь, один достал мужчину, второй ребенка, тем самым сохранив им жизни.