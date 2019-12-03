В Курске вспомнят Неизвестных Солдат

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Он призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг павших в боях воинов Отечества, чьи имена остались неизвестными.

Впервые День Неизвестного Солдата в России отметили в 2014 году. Дата 3 декабря выбрана потому, что именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой у кремлевской стены в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов, обнаруженной поисковиками в 40 километрах от столицы.

Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и сегодня один из самых узнаваемых и почитаемых памятников не только Москвы, но и России. Указом президента страны от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Для России этот памятный день особенно актуален, ведь такого количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира.

Торжественное мероприятие в День Неизвестного Солдата в Курске состоится 3 декабря в 10.00 на Мемориальном комплексе «Курская дуга».

План мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата

3 декабря:

11.00, центр досуга «Мир» - тематическая программа «Никто не забыт, ничто не забыто».

12.00, воинское захоронение в местечке Горелый лес (ул. Соловьиная) – митинг памяти, возложение цветов.

12.00, ЦНТ «Русь» - познавательная программа.

13.00, центр досуга «Юность» - Урок мужества.

13.00, ГКЦ «Лира» - тематическая программа «Нам не помнить об этом нельзя».

13.00, выставочный центр «Курск – город воинской славы» - тематическая программа.

14.30, библиотека № 7 – литературно-патриотическое мероприятие «Когда стоим у Вечного огня».

15.00, ГМЦ «Гелиос» - информационно-тематическое мероприятие «Ваш подвиг не забыт».

4 декабря:

14.30, Дом детского творчества Железнодорожного округа – «круглый стол» «Они сражались за Родину».

6 декабря, 12.30, Дом искусств «Ритм» - познавательно-воспитательное мероприятие «Мы помним тебя, Солдат».