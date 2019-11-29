80 процентов курских теплосетей нуждаются в ремонте

После недавних отключений тепла в «Квадру» поступает множество вопросов. Куряне интересуются, насколько серьезна проблема с городскими теплосетями. В Курске изношено 80% теплосетей, но это проблема не только нашего города.

По данным Минстроя РФ, около трети теплосетей по всей стране полностью изношены и требуют замены. Проблема образовалась в результате многолетнего недофинансирования отрасли, а также хронических неплатежей со стороны посредников, перепродавцов тепловой энергии конечному потребителю.

В Курске при нормативном сроке службы в 25 лет значительная часть сетей находится в работе и 30, и 40, и даже 50 лет. Теплосети, которые заменили этим летом на улице Красной Армии, прослужили 48 лет.

Средства на одновременную замену всех сетей изыскать невозможно. К тому же помимо огромных финансовых затрат, которые не покрываются тарифом, нужно учитывать, что ремонт такого масштаба приведет к длительному энергетическому и транспортному коллапсу.

Ветхие трубопроводы ведут себя непредсказуемо – они могут выдержать огромное давление воды при летних испытаниях, а затем дать течь в отопительном сезоне при работе в обычном режиме. А это чревато отключением отопления и горячей воды в разгар холодов. Планомерная и методичная замена трубопроводов – единственный путь решения проблемы изношенных городских сетей.

В ходе летних ремонтов «Квадра» меняет более 14 км ветхих сетей, отработавших свыше 40 лет. В этом году после испытаний специалисты устранили 719 повреждений. По сравнению с прошлым годом ситуация усугубилась на 15%.

Учитывая высочайшую степень износа сетей, в отопительный период от аварий никто не застрахован. Для того чтобы быстро выявить повреждение теплосети, проводится ежедневный обход теплового хозяйства и мониторинг расхода теплоносителя, отпускаемого со станций.

К оперативному устранению аварий готовы 12 бригад (60 человек). Есть вся необходимая спецтехника (экскаваторы, автокраны, откачивающие насосные машины, сварочные аппараты и ремонтно-технические комплексы) и материалы.

Все случаи недопоставки отопления и горячей воды, связанные с аварийным ремонтом теплосетей, обязательно отражаются в квитанциях.