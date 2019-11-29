Атом цифруется

Цифровое будущее не за горами, оно уже в нашей повседневной жизни, стучится в каждую дверь. И было бы странным, если такой лидер российской энергетики как Курская АЭС не занимала такие же – лидирующие – позиции в цифровизации энергетики.

В настоящее время Курская АЭС как филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») находится в стадии цифровой трансформации, переходит в цифровой режим деятельности. Этот процесс идет в рамках государственной программы «Цифровая экономика РФ».

Одно из направлений цифровизации атомной энергетики - цифровая АЭС. Что это такое? Это, упрощенно говоря, создание информационной модели всех процессов, протекающих на атомной станции. Модель создается с целью достижения наивысшей эффективности в поддержании безопасности и получении экономических результатов – снижения себестоимости и скорости протекания рабочих процессов.

Как это происходит, журналисты КП-Курск и других областных изданий воочию увидели во время пресс-тура во ВНИИАЭС и Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Поездка в Москву была организована Управлением информации и общественных связей Курской АЭС.

Кризисный центр Росэнергоатома обеспечивает полный доступ к информации в реальном времени

АЭС много – ВНИИАЭС один!

Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации АЭС - «мозговой центр» атомной энергетики, созданный в 1979 году с целью обеспечения научно-технической поддержки эксплуатации атомных электростанций.

Сегодня ВНИИАЭС выполняет работы по научно-техническому обеспечению эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (РЭА), направленные на повышение надежности, безопасности и экономичности энергоблоков АЭС. Он разрабатывает интеллектуальные системы, программно-технические комплексы, тренажеры, АСУ ТП, системы технической диагностики; системы управления техническими требованиями, виртуального моделирования АЭС для новых проектов ВВЭР.

Одно из направлений работы ВНИИАЭС - развитие технологии разработки моделей энергоблоков в рамках проекта «Виртуально-цифровая АЭС» (ВЦАЭС).

Этот программно-технический комплекс позволяет производить комплексные расчеты самых разных процессов на атомных станциях, от нейтронно-физических, тепло- и гидродинамических характеристик реакторов до экономического эффекта при использовании различных систем и материалов.

В такой модели можно рассчитывать поведение нового оборудования до его установки на реальных энергоблоках, его совместимость и влияние на другие системы; смоделировать самые сложные ситуации, в том числе отказы оборудования, внешнее воздействие, неправильные действия персонала. Это позволит использовать ВЦАЭС для отработки инженерами по управлению энергоблоком специальных навыков по действиям в нештатных ситуациях.

— Наш институт является главной организацией отрасли по созданию тренажеров для подготовки персонала атомных электростанций, - рассказал Виктор Чернаков, заместитель директора ВНИИАЭС-НТП, директор отделения математического моделирования и тренажеростроения.

В феврале 2019 года открылся пилотный проект по развитию направления «Предиктивная аналитика оборудования АЭС», который реализуется в рамках действующей программы цифровизации. Цель проекта – превентивное обнаружение скрытых дефектов в оборудовании, которые могут при его дальнейшей эксплуатации привести к сбоям в работе.

— Также мы можем попытаться дать подсказку Кризисному центру Концерна РЭА в случае нештатных ситуаций на энергоблоке, - говорит Андрей Дружаев, руководитель департамента цифровизации и технической поддержки эксплуатации энергоблоков АЭС АО «ВНИИАЭС».

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» была создана ВНИИАЭС в сотрудничестве с Институтом безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. Это полностью отечественная разработка, осуществляющая расчеты с помощью компактного суперкомпьютера отечественного производства. При необходимости комплекс может подключаться к вычислительному кластеру на базе существующих отраслевых суперкомпьютеров. Разработки такого уровня имеются только в США и Франции.

В святая святых - Кризисном центре Росэнергоатома

Безопасность эксплуатации атомной станции во многом зависит от умения быстро и грамотно справляться с нештатными ситуациями. Для этого в России создана и успешно действует многоуровневая система предотвращения и ликвидации ЧС. Ключевым звеном системы является Кризисный центр (КЦ) Росэнергоатома.

Центр расположен на втором этаже здания ВНИИАЭС, что помогает этим организациям действовать единым организмом.

КЦ - это центр обеспечения оперативного взаимодействия руководства атомной станции с экспертами центра технической поддержки, различными службами и ведомствами. В случае внештатной ситуаций он обеспечивает полный доступ к необходимой информации в реальном времени.

Интеллектуальным ядром при нештатных ситуациях на атомных электростанциях является ОПАС – группа оказания экстренной помощи атомным станциям. В состав группы входят несколько сотен высококлассных специалистов в профильных областях – эксперты концерна Росэнергоатом, центров технической поддержки различных министерств и ведомств.

В задачи группы входит оперативный анализ прогнозирования ситуации, выработка рекомендации для руководства станции и вспомогательных служб. За годы существования группа ОПАС неоднократно оказывала экстренную помощь при нештатных ситуациях на АЭС.

Энергоблок строящейся в Курчатове станции замещения КуАЭС-2 в цифре

Будущее – вот оно!

Логичным продолжением темы цифровизации и безопасности атомной энергетики стало знакомство с Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом» - компанией «Атомстройэкспорт» (АСЭ).

АСЭ является основным проектировщиком и строителем энергоблоков атомных электростанций больших мощностей.

— Наша главная задача – правильно спроектировать станцию, укомплектовать ее и построить в строго оговоренные контрактом сроки, - рассказал Александр Волков, главный эксперт Управления по внедрению цифровых технологий. — И самое главное, мы должны обеспечить необходимое качество, так как качество в Росатоме – это синоним безопасности.

Детищем Инжиниринговой компании являются и энергоблоки строящейся в Курчатове станции замещения КуАЭС-2.

В 2019 году Организация европейских энергопроизводителей признала самый передовой российский проект атомной станции «ВВЭР-ТОИ», по которому сооружается Курская АЭС-2, соответствующим «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» (European Utility Requirement (EUR).

Выводы о соответствии проектных решений требованиям EUR были сделаны европейскими экспертами на основе анализа ответов на 4332 основополагающих вопроса по безопасности требований EUR, тематика которых охватывает весь комплекс атомной станции.

Строящиеся энергоблоки имеют повышенный запас прочности от экстремальных воздействий, оснащены современными системами управления и диагностики оборудования. Впервые на российских АЭС на Курской АЭС-2 используется цифровой проект - первая очередь автоматизированной системы управления стоимостью и графиком строительства АЭС. Она позволяет более эффективно планировать использование финансовых средств, а также держать под контролем фактическое исполнение всех работ при сооружении АЭС.

Итожа увиденное, можно сказать, что цифровые изменения в атомной отрасли – это не модные слова, а реальные дела. По этому пути уверенно двигается и Курская АЭС, что так или иначе пойдет на пользу всем жителям области.