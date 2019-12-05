На Михайловском ГОКе внедряют «Мобильное ТОРО»

Повышению надежности эксплуатации оборудования и качества ремонтов уделяется особое внимание на предприятиях Металлоинвеста. Так, пилотный проект по внедрению приложения «Мобильное ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования)», рассчитанный на повышение эффективности ремонтов за счет автоматизации процессов и снижение объемов бумажной документации, запущен на Михайловском ГОКе. Только в 2019 году внедрение проекта обошлось в 22 млн рублей.

Для реализации проекта на комбинате закупили 12 мобильных устройств и обучили 50 сотрудников, протестирована система по обмену данных между программой SAP и мобильным устройством.

В первую очередь мобильное приложение прошло «обкатку» на экскаваторном парке рудоуправления МГОКа. На горную технику здесь установили специальные чипы - NFC-метки. А на мобильные устройства механиков ремонтного подразделения и ответственных за техсостояние сотрудников РУ теперь будут напрямую поступать задания для выполнения необходимых работ.

Как рассказал главный специалист управления производственными и машиностроительными активами МГОКа Андрей Комаров, «Мобильное ТОРО» позволит полностью автоматизировать процессы обхода-осмотра и ремонта экскаваторов, отслеживать их в онлайн-режиме:

- Мы сможем с высокой точностью оценивать состояние узлов и агрегатов, регистрировать дефекты и более детально анализировать причины их возникновения. Кроме того, мобильное приложение даст возможность оперативно контролировать продолжительность ремонтных работ.

Порядок работ строится таким образом. Перед осмотром экскаватора специалист считывает NFC-метку при помощи мобильного устройства. По мере выполнения задания фиксируются результаты осмотра – какие обнаружены дефекты, каковы показания измерений технических параметров узлов экскаватора. Затем информация автоматически передается в систему SAP. Получив данные, специалисты анализируют состояние оборудования и принимают решение о необходимости и сроках ремонта.

Планируется внедрить проект и в других подразделениях комбината.

Пилотный проект «Мобильное ТОРО» также запускают в управлении железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.