2019-12-06T10:11:49+03:00
Экономика

На Михайловском ГОКе внедряют «Мобильное ТОРО»

Специальное приложение по ремонту оборудования позволит автоматизировать процессы
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В первую очередь мобильное приложение прошло «обкатку» на экскаваторном парке рудоуправления МГОКаВ первую очередь мобильное приложение прошло «обкатку» на экскаваторном парке рудоуправления МГОКаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Повышению надежности эксплуатации оборудования и качества ремонтов уделяется особое внимание на предприятиях Металлоинвеста. Так, пилотный проект по внедрению приложения «Мобильное ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования)», рассчитанный на повышение эффективности ремонтов за счет автоматизации процессов и снижение объемов бумажной документации, запущен на Михайловском ГОКе. Только в 2019 году внедрение проекта обошлось в 22 млн рублей.

Для реализации проекта на комбинате закупили 12 мобильных устройств и обучили 50 сотрудников, протестирована система по обмену данных между программой SAP и мобильным устройством.

В первую очередь мобильное приложение прошло «обкатку» на экскаваторном парке рудоуправления МГОКа. На горную технику здесь установили специальные чипы - NFC-метки. А на мобильные устройства механиков ремонтного подразделения и ответственных за техсостояние сотрудников РУ теперь будут напрямую поступать задания для выполнения необходимых работ.

Как рассказал главный специалист управления производственными и машиностроительными активами МГОКа Андрей Комаров, «Мобильное ТОРО» позволит полностью автоматизировать процессы обхода-осмотра и ремонта экскаваторов, отслеживать их в онлайн-режиме:

- Мы сможем с высокой точностью оценивать состояние узлов и агрегатов, регистрировать дефекты и более детально анализировать причины их возникновения. Кроме того, мобильное приложение даст возможность оперативно контролировать продолжительность ремонтных работ.

Порядок работ строится таким образом. Перед осмотром экскаватора специалист считывает NFC-метку при помощи мобильного устройства. По мере выполнения задания фиксируются результаты осмотра – какие обнаружены дефекты, каковы показания измерений технических параметров узлов экскаватора. Затем информация автоматически передается в систему SAP. Получив данные, специалисты анализируют состояние оборудования и принимают решение о необходимости и сроках ремонта.

Планируется внедрить проект и в других подразделениях комбината.

Пилотный проект «Мобильное ТОРО» также запускают в управлении железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россияне чаще всего отменяют путешествие из-за невыдачи визы в Чехию, Испанию и Италию – статистика «Согласия»
Россияне, имеющие полисы страховой компании «Согласие» с риском «невозможность совершения поездки» по причине отказа в выдаче визы, чаще всего не уезжают в путешествие в Чехию, Испанию и Италию
Новости 24
В Курске открылась выставка глухй художницы
В Курске стали чаще выписывать штрафы за парковку на газонах
Куряне с инвалидностью могут получить услуги кадастровой палаты на дому
Из Курска вывезли больше двух тонн мусора
В Курске преступники под видом проверки счетчиков обворовали пенсионерку
Курянин получил срок за удар полицейского в лицо
В Курске создали дополнительный отряд по отлову бродячих собак
В Курской области ночью произошло жестокое убийство
В Курской области объявили войну снюсу
Под Курском сотрудники ГИБДД отказался от взятки в 30 тысяч рублей
В Курске водитель сбил школьницу и скрылся
Куряне смогут бесплатно сделать флюораграфию
В Курской области открылась "горячая линия" по вопросам оказания медпомощи
Задержан курянин, незаконно спиливший 11 елей
Служить в армию отправятся почти 1400 курян
Новую школу под Курском сдадут 25 декабря
В Курске откроется Центр компетенций по вопросам городской среды
Курского студента задержали за распространение "травы"
В Курской области мошенники представляются беженцами
18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения
В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую