2019-12-04T14:48:54+03:00
Звезды

В Курске покажут короткометражки студентов ВГИКа

Пять фильмов – в одном показе
Ольга ДАНИЛОВА
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Зрители увидят новое киноЗрители увидят новое киноФото: предоставлено организаторами.
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В воскресенье, 8 декабря, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона состоится показ «Наше кино: взгляд в будущее». Это короткометражные фильмы, которые высоко оценили куряне на показах 39-ого фестиваля ВГИК в ноябре. Одноименное тематическое мероприятие начнет свою работу в фойе театра в 12.30.

На этот раз гостям проекта «Кино в театре» будет представлена выставка творческих работ студентов Курского художественно-графического факультета в стиле плакатного искусства, а также выступление вокально-инструментальной группы «Lost In Time» из Дворца пионеров и школьников.

Кинопоказ «Наше кино: взгляд в будущее», организованное по страницам фестиваля ВГИК-2019, включит в себя пять работ из его программы. Напомним: на этот раз фестивальные показы состоялись более, чем на 90 площадках по всему региону, их посетило около 6 тысяч человек. Вместе со всей страной куряне участвовали во всенародном голосовании, оценивая фильмы по 10-бальной шкале и определяя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал фильм «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» режиссера Леонида Гардаша из вгиковской мастерской народного артиста, актера, режиссера и сценариста Владимира Ивановича Хотиненко. К слову, в прошлом году Леонид Гардаш тоже стал обладателем приза зрительских симпатий с фильмом «Точка бифуркации».

Итак, пять короткометражек – в одном показе.

«Меня зовут Петя», 15 мин., реж. Дарья Биневская, игровой, 6+

Глубокой зимней ночью мама с двумя маленькими детьми попадает в изолированный бокс инфекционной больницы. Там с героиней начинают происходить странные события, которые переворачивают всю ее жизнь.

«Умри, Джульетта», реж. Максим Шабалин, 20 мин., игровой, 12+

Когда растишь победителя, растишь воина. В воине нужно убить любовь, чтобы он смог побеждать. Тренер по фигурному катанию Мария Владимировна вырастила дочь, способную стать победителем. Но не учла, что воину не важно, кого убивать.

«Загадочная история», реж. Александра Петровская, 22 мин., игровой, 0+

Эта загадочная история произошла в самой обычной московской школе, с самыми обычными учениками 3-его «б» класса. Что же в школе может случиться такого удивительного, спросите вы? Смотрите и узнаете.

«Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа», реж. Леонид Гардаш, 24 мин., игровой, 12+

Главный герой решается на авантюру, чтобы впечатлить девушку. Тем самым запускает череду событий, которые обнажают самые страшные тайны всех участников действа. Кто же в итоге покормит кота, является ли Руслан Мигунов внебрачным сыном знаменитой дрессировщицы пингвинов Октябрины Зингер, и как замешан в этой истории Дональд Трамп? Во всём этом предстоит разобраться героям фильма.

«Эхо в облаках», реж. Надежда Шибалова, 5 мин., анимационный, 6+

Саша – маленький мальчик, который любит самолеты и мечтает научиться летать. После гибели отца-летчика Саше приходится идти к своей мечте самому. Ему тяжело, но всегда кто-то незримо пытается ему помочь...

Показ начнется в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование билетов. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

Информационный спонсор проекта "Комсомольская правда-Курск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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