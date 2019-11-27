Экология и эффективаность: на МГОКе внедряют новое оборудование

Замена маслонаполненных трансформаторов на сухие с литой изоляцией идет в энергоцентре Михайловского ГОКа.

- В конструкции новых трансформаторов применяется воздушная система охлаждения и литая изоляция обмоток, благодаря чему протечки масла полностью исключены. Помимо экологической составляющей новое оборудование еще и более энергоэффективно, - сообщили в Управлении корпоративных коммуникаций предприятия.

Цех сетей и подстанций энергоцентра обслуживает сейчас более 200 единиц такого оборудования. Пока заменили 30 штук, но работа идет.

По словам главного инженера энергоцентра МГОКа Александра Беляева, компания «Металлоинвест» стремится применять на своих предприятиях самые современные технологии:

- Мы изучаем и апробируем оборудование разных производителей и внедряем наиболее качественное, безопасное и обеспечивающее длительный период использования.

Так, в целях обеспечения безопасности для людей и окружающей среды на предприятии идет сейчас внедрение еще одной программы – по замене масляных выключателей на более современные, вакуумные. Уже обновили больше половины из 1500 выключателей, работающих на подстанциях комбината.