В Курской области из-за пневомонии закрыли две школы

За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии. В 96,9% случаев течение заболевания соответствует средней степени тяжести. Большинство заболевших – это дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Из-за вспышки пневмонии пришлось закрыть две школы - № 48 в Курске и № 4 в Рыльске. Еще в двух школах области приостановлено обучение в некоторых классах.

За прошедшую неделю по области зарегистрирован 5261 случай заболевания ОРВИ, из них в 80,4% случаях заболели дети. Эпидемический порог по вирусным заболеваниям не превышен. Заболевших гриппом не зарегистрировано.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 24 ноября медики привили 381 тысячу человек (35,4% от численности населения), из них за счет средств предприятий и организаций – более девяти тысяч.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает о мерах предосторожности, которые помогут снизить риск заражения в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ:

- сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

- пользуйтесь маской в местах скопления людей.

- избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

- регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

- регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь.

При появлении первых симптомов ОРВИ следует незамедлительно обращаться в медицинское учреждение.