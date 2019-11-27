Мы знаем, чем Вам заняться в Черную Пятницу!
29 ноября в 16.00 Татьяна Анпилогова, основатель школы стиля в Курсе и персональный стилист, проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих.
Куряне также смогут принять участие в розыгрыше и выиграть крутые призы от Мегаоптики.
А еще вас ждет праздничный фуршет, фото с зеркальными людьми и скидки -30 % на весь ассортимент!
Кстати, воспользоваться скидками -30% Вы можете уже сейчас во всех салонах оптики «Счастливый взгляд».
С 22 ноября по 1 декабря выберите очки, линзы или солнцезащитные очки по сниженным ценам.
Мегаоптика «Счастливый взгляд», ул. Ленина 86
Подробности об акции, об организаторе и о месте проведения: https://happylook.ru/promo/chernaya-pyatnitsa/
*По данным мониторинга розничных продаж медицинской и потребительской оптики проведенного ООО «ГФК-Русь»
На правах рекламы
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Мы знаем, чем Вам заняться в Черную Пятницу!.