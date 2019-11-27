2019-11-27T10:26:36+03:00
Общество

Мы знаем, чем Вам заняться в Черную Пятницу!

Самый большой салон оптики в Курске Мегаоптика «Счастливый взгляд» приготовил кое-что интересное!*
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

29 ноября в 16.00 Татьяна Анпилогова, основатель школы стиля в Курсе и персональный стилист, проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих.

Куряне также смогут принять участие в розыгрыше и выиграть крутые призы от Мегаоптики.

А еще вас ждет праздничный фуршет, фото с зеркальными людьми и скидки -30 % на весь ассортимент!

Кстати, воспользоваться скидками -30% Вы можете уже сейчас во всех салонах оптики «Счастливый взгляд».

С 22 ноября по 1 декабря выберите очки, линзы или солнцезащитные очки по сниженным ценам.

Мегаоптика «Счастливый взгляд», ул. Ленина 86

Подробности об акции, об организаторе и о месте проведения: https://happylook.ru/promo/chernaya-pyatnitsa/

*По данным мониторинга розничных продаж медицинской и потребительской оптики проведенного ООО «ГФК-Русь»

На правах рекламы

.

.

Мы знаем, чем Вам заняться в Черную Пятницу!.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Кому дают награды за высокое качество продуктов?
Товары собственной торговой марки (СТМ) ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества-2019». 13 категорий продуктов СТМ компании удостоились дипломов и наград, было завоевано 5 золотых и 5 серебряных медалей
Новости 24