Грандиозность строительства Курской АЭС-2 оценили общественники

19 ноября 2019 года площадку сооружения Курской АЭС-2 посетили представители Общественной палаты Курской области. Члены делегации встретились с руководством действующей атомной станции, представителями генерального подрядчика - инжиниринговой компании «АСЭ», строителями, ознакомилась с ходом сооружения станции замещения.

Энергоблоки Курской АЭС-2 заменят выбывающие по истечению срока эксплуатации энергоблоки действующей Курской атомной станции. Они продолжат жизненный цикл крупнейшего в Среднерусском Черноземье генерирующего источника электроэнергии практически до конца текущего столетия.

— В 2021 году будет выведен из эксплуатации первый энергоблок действующей АЭС, в 2023 году – второй. Строящиеся энергоблоки АЭС-2 предназначены для их замещения, - рассказал заместитель директора по капитальному строительству Курской АЭС Андрей Иванович Ошарин.

Новые энергоблоки строятся по проекту ВВЭР ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), являясь самым передовым продуктом в сфере высоких ядерных технологий.

— ВВЭР-ТОИ – это флагманский российский проект атомной станции, ориентированный на серийное сооружение как в России, так и в других странах. Срок службы новых блоков – 60 лет с возможностью продления до 80 лет. Они вобрали в себя новейшие технологические решения и лучшие черты своих собратьев предшественников ВВЭРов. Помимо срока службы увеличена мощность, внесены изменения в реакторную установку, компоновку зданий и сооружений. ВВЭР-ТОИ – это эволюционный шаг в атомной энергетике», – рассказал о преимуществах проекта директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

Строительство первого и второго энергоблоков началась с разницей в один год.

Грандиозность стройки – своими глазами

Гости прошлись по площадке, осмотрели строящиеся блоки, реакторное отделение, этажерку электроснабжения нормальной эксплуатации, машзал, брызгальные бассейны и другие объекты. Как говорится, увидели всю грандиозность сооружения своими глазами.

Первый заместитель директора по сооружению новых блоков Николай Митрофанов подробно рассказал представителям Общественной палаты о текущих событиях на строительной площадке: к завершению близится выполнение очередного ключевого события – армирования перекрытия здания энергоснабжения нормальной эксплуатации энергоблока № 2.

— Это одно из основных зданий, обеспечивающих работу атомной станции. В нем разместятся электротехнические системы, с помощью которых обеспечивается эксплуатация оборудования энергоблока, - отметил Николай Сергеевич.

Параллельно строители готовятся к монтажу упорной фермы энергоблока № 1. Она входит в состав оборудования шахты реактора и предназначена для прочного закрепления корпуса реактора. До конца года в проектное положение установят устройство локализации расплава энергоблока № 2.

— Форсируются одновременно два блока, их строительство началась с разницей в один год, - рассказал Алексей Дерий, вице-президент АО «ИК АСЭ» – директор проекта по сооружению Курской АЭС-2.

Ход строительства станции замещения обсудили за круглым столом.

Залог успеха — квалифицированные кадры

Сейчас на площадке работают около 4,5 тысяч человек.

Многие имеют опыт сооружения атомных станций как на территории России, так и за рубежом. Работы на объектах ведет квалифицированный персонал.

— Люди постоянно проходят обучение, совершенствуют свой профессионализм, - говорит Алексей Владимирович. — Мы набираем сотрудников из выпускников разных колледжей и инженерно-технических вузов, активно взаимодействуем c учебными заведениями Курской области. Отбор довольно строгий, работают те, кто хочет работать и имеет при этом соответствующую квалификацию.

— Работа у нас увлекательная, все-таки строим будущее Курской области, даем импульс ее развитию, - рассказали рабочие. — Получаем хорошо, на работу привозят, всем довольны.

Действительно, для персонала на стройке созданы все условия. В двух общежитиях проживают 800 человек, третье общежитие, рассчитанное на 700 человек, находится в стадии строительства.

Члены Общественной палаты осмотрели здание новой столовой. Оно включает обеденный зал на 300 человек, большой пищеблок и санитарно-бытовые помещения.

— Здание сдадим в конце года, - рассказал генеральный директор ООО «Строймонтаж 21» Николай Янчук. — Оборудование уже завезли, осталось его смонтировать, персонал тоже набран.

Безопасность – наивысший приоритет

За круглым столом, который состоялся после экскурсии и посещения выставочного зала, посвященного атомной энергетике и работе Курской АЭС, члены Общественной палаты обсудили ход строительства станции замещения и вопросы безопасности.

— Сегодняшнее посещение строительной площадки станции замещения для нас уже второе, - отметила заместитель председателя общественной палаты Курской области Людмила Дремова. — За два года здесь произошли значительные конструктивные изменения. Мы видим, что стройка идет строго по утвержденному графику.

Руководство и сотрудники АЭС ответили на вопросы общественников, касающиеся безопасности работы станции.

— Курская атомная станция обеспечивает надежную защиту персонала, населения и окружающей среды, - подчеркнул Александр Федюкин, заместитель начальника службы инженерной поддержки эксплуатации Курской АЭС-2. — Также АЭС надежно защищена от природных катаклизмов. Значительные средства выделяются и на охрану труда.

По безопасности проект ВВЭР-ТОИ признан соответствующим современным требованиям МАГАТЭ и требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Европейскому анализу были подвергнуты 4332 основополагающих вопроса по безопасности, тематика которых охватывала весь комплекс КуАЭС-2.

— Блоки, которые сейчас сооружаются, могут 72 часа обеспечивать себя без вмешательства человека, в любой ситуации, - рассказал Андрей Ошарин. — При землетрясении в восемь баллов они гарантировано останутся без малейших разрушений.

Алексей Дерий в свою очередь отметил, что перед любым строительством проектная документация подается в Главгосэкспертизу, без положительного заключения которой строительство невозможно.

- После разговора со специалистами и подробной экскурсии есть понимание, что здесь достигнут максимально возможный уровень безопасности, - подчеркнул по итогам работы на строительстве станции замещения председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Владислав Гриб. - Второй момент — это экология. И здесь я тоже считаю, что проделана очень большая работа. И третий вопрос — перспективы развития. Для субъекта Федерации атомная энергетика — градообразующая отрасль. В этом плане Курской области действительно повезло.

— Станция замещения сменит на энергетическом посту действующую АЭС, и это позволит региону продолжить развивать социальные программы, укреплять экономические позиции Курской области, – отметил председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев. – В безопасности строящегося объекта сомнений нет. Это - современный проект, и мы испытываем гордость, что он реализуется на нашей земле.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с действующими энергоблоками Курской АЭС мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) электрическая мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт.

Яна Шелест.