Замерзшие куряне пришли ночевать в здание администрации

В аварийном многоквартирном доме номер 91 по улице Чекулаева в поселке Солнцево под Курском до сих пор нет отопления. Жильцы - среди них три инвалида и двое маленьких детей - мерзнут уже не первую неделю. Но когда ударили нешуточные морозы, терпение жильцов окончательно иссякло и они отправились к зданию администрации поселка, чтобы так согреться. Но в администрации их встретили неприветливо, и вызвали наряд полиции на непрошеных гостей.

Дом и 21 веке отапливается печкой. Но только теоретически - дымоходы здесь неисправны, поэтому это опасно для жизни. Как, впрочем, вообще, находится в аварийном здании.

Впрочем, дом на улице Чекулаева, 91, в райцентре Солнцево признали аварийным, но не включили в региональную программу расселения ветхого и аварийного жилья. Поэтому семьям отсюда идти некуда - в ближайшее время жилья для них не предвидится. Из семи квартир шесть – муниципальных, приватизирована только одна. Жильцы пытались достучаться до муниципалитета и добиться прочистки дымоходов в начале осени. В конце сентября экспертная организация провела обследование печей и пришла к заключению, что дымоход находится в неисправном состоянии и «не может быть допущен к эксплуатации», потому что требует ремонта.

Выполнить техобслуживание печного отопления администрация поселка Солнцево пообещала жителям дома к 1 октября. Но дом до сих пор не отапливается.

К тому же аварийный дом рассыпается на глазах. Жильцы за помощью обратились в Народный фронт. Здесь надеются, что расселением жильцов, в числе которых дети и инвалиды, займется прокуратура.