«На одной правой»: Парень из Курска, потерявший ногу из-за саркомы, едет на Кубок России по бегу

Онкологию у Анатолия обнаружили в 15 лет. Парень из маленького курского села собирался в военное училище, проходил медкомиссию, пожаловался на боль в ноге. После обследования врачи поставили неутешительный диагноз – саркома. А потом ампутация и шесть курсов химии.

Сегодня Анатолию уже 27 лет и он член паралимпийской сборной от Курской области. Парень и его близкие рассказали корреспонденту «КП» о том, как ему удалось побороть тяжелый недуг, подняться на ноги, справиться с депрессией и добиться высоких спортивных результатов.

— Как только Толику ампутировали ногу, и он пришел в себя в реанимации, тут же вскочил с кровати и удрал из палаты. – рассказывает сестра Анатолия Юля. — Надо отдать ему должное, они ни разу не сидел в инвалидной коляске, а стал сразу прыгать на одной ноге.

Фото: Виктория КапуноваФото: Соцсети

Из московской больницы Анатолий вернулся в Суджу. Отец сразу посадил его за руль комбайна.

— В больнице сказали, что мне противопоказано солнце, а отец сразу, можно сказать, выкинул меня на солнцепек. – говорит Анатолий. — Он объяснил это так: «Если моему сыну суждено умереть, то пусть это будет в поле, где молотится хлеб, а не дома под чьим-то крылом».

Отец купил сыну и хорошие протезы. Для этого пришлось продать дом и добавить еще денег. Так Анатолий проработал два года помощником, а потом и комбайнером. В этом же хозяйстве парень трудится и по сей день, окончив инженерный факультет курской сельхозакадемии.

Анатолий старается своим примером мотивировать другихФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одногруппники не сразу приняли необычного парня, Анатолий очень переживал из-за этого.

— Люди у нас не готовы воспринимать отличных от себя, - говорит Анатолий. — Почему-то нет таких, которые воспринимают тебя как обычного человека. Одни восторгаются, а других вид протеза коробит. Никто не относится ровно.

Как-то у Толика украли велосипед. Он катался на нем на одной ноге без протеза, потом занес в подъезд.

— Только зашел в квартиру, прошло 10 секунд и велосипед украли, - говорит парень. — То есть кто-то шел за мной, видел, что я инвалид без ноги, воспользовался ситуацией. Мне никогда не понять таких людей.

В какой-то период парня накрыла настоящая депрессия, жизнь покатилась в пропасть.

— Меня настолько далеко занесло, я был на самом дне и понимал, что мне от силы осталось жить год или два. Но мне было все равно, - делится парень.

Все попытки близких вытащить Анатолия из поглотившей его трясины, заканчивались неудачей. Не опускали руки только отец Толика и наставник, и настоящий друг Вадим Потолов. Они уговорили Толика ходить на тренировки.

— Мне отец давно уже купил беговой протез, и он все это время валялся без дела, - говорит Анатолий.

Глядя на Вадима, на его образ жизни парень начал просто приходить на тренировки и присматриваться, а через некоторое время и сам начал тренироваться.

— Вадим стал вкладывать в меня много сил, а потом познакомил с Ларисой Мещеряковой, которая и стала моим главным тренером, - говорит Толик. — Я занимался через не могу, через не хочу, один Бог знает чего мне это стоило… Но меня мотивировал и убеждал Вадим.

— Было очень тяжело, но все же пришло то время, когда мы одержали свою главную победу, - рассказал Вадим. — Как-то Толик заболел и какое-то время не тренировался, а потом позвонил и сказал, что ему тяжело без тренировок и он не дождется, когда сможет снова приступить к занятиям.

Сегодня уже сам Анатолий старается своим примером мотивировать других. О себе он рассказывает на страницах в соцсетях. Многие его подписчики – люди с ограниченными возможностями здоровья. Пример парня из курской глубинки вдохновляет их на перемены в собственной жизни.

— Нет особого рецепта, надо просто вставать и делать, сжать кулаки и двигаться вперед. Смотрю порой на здоровых людей и понимаю, что они впустую растрачивают свою жизнь.

У Анатолия на спине набита цифра «2».

— Двойка нужна, чтобы позади бегущий видел свое место, я всегда хочу быть первым, - пояснил парень.

Инвалидом себя Анатолий не считает.

— Если бы мне предложили пришить вторую ногу, я бы отказался, - говорит спортсмен, — Мне комфортно жить таким и от своей жизни я кайфую, живу с одной ногой и не обламываюсь.

Регулярные тренировки, режим и вера в свои силы сделали свое дело – Анатолий Шевченко вошел в паралимпийскую региональную сборную. В феврале 2020 года он едет на первые свои серьезные соревнования – на Кубок России.