Курян предупредили о холодных выходных

В ближайшие выходные в Курской области ожидается температурный режим на два градуса ниже климатической нормы. Днем столбик термометра будет показывать 2-7 градусов мороза, в ночные часы опустится до – 11, а местами и -14 градусов.

- В связи с этим возрастает опасность возникновения бытовых пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электроприборов, использования печей, неосторожным обращением огнем при курении, считают в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит вас соблюдать все правила пожарной безопасности.

При эксплуатации отопительных печей запрещается пользоваться каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, перекаливать печи. Нельза прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и открытыми складами горючих материалов.

При эксплуатации электроприборов запрещено использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

Нельзя эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Еще один важный момент – куряне «группы риска»: одинокие престарелые, злоупотребляющие спиртным, а также многодетные семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, - отмечает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Андрей Черников. - Если рядом с вами такие проживают, проявите к ним чуточку внимания. Кроме того, в условиях низких температур стоит опасаться переохлаждения и обморожения.

В МЧС заверили, что в регионе проводится комплекс мер, направленных на защиту курян от огня. Это сходы, рейды, профилактические беседы с населением. Сюда же относятся работа по переселению на период холодов, установка пожарных дымоизвещателей в домах многодетных семей и другие мероприятия.

В случае любой беды незамедлительно обращайтесь в службу спасения по телефону «112».