Курские детсадовцы поставили спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей

Необычную акцию провели воспитанники детского сада №19. Ребята показали спектакль для своих ровесников - детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

- Каждое посещение этого детского сада – настоящее удовольствие, – рассказывает руководитель железногорской организации инвалидов «Равенство» Анна Гущина. – Считаю, великое большое дело происходит, когда все откликаются на помощь ближнему.

А помогли осуществить задумку малышам средства гранта социальной программы компании Металлоинвеста «Здоровый ребенок». На эти деньги были закуплены костюмы для юных актеров и декорации для спектакля.

Впрочем, это не первая акция в рамках проекта «Добрые сердца». Дети ставят спектакли, организуют благотворительные аукционы поделок, а собранные деньги направляют нуждающимся семьям.

Символичным был спектакль, поставленный ребятами в этот раз. Это история о том, как лесные жители, объединившись, убрали валуны и дали новую жизнь ручью. Здесь заложена важная мысль: общими усилиями можно справиться с любой бедой, а добро всегда победит.

- Своим хорошим настроением и теплом мы рады поделиться с другими ребятами, которые пришли к нам в детский сад, – говорит шестилетняя Дарина Парфенова, исполнившая в спектакле роль сороки.

Юные артисты планируют теперь выступить перед жителями железногорского Дома ветеранов и детского дома «Надежда».