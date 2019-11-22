2019-11-22T13:42:35+03:00
Общество

Курские детсадовцы поставили спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей

Это одно из мероприятий в рамках благотворительного проекта
Ольга ДАНИЛОВА
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Постановка получилась с особым смысломПостановка получилась с особым смысломФото: предоставлено пресс-службой
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Необычную акцию провели воспитанники детского сада №19. Ребята показали спектакль для своих ровесников - детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

- Каждое посещение этого детского сада – настоящее удовольствие, – рассказывает руководитель железногорской организации инвалидов «Равенство» Анна Гущина. – Считаю, великое большое дело происходит, когда все откликаются на помощь ближнему.

А помогли осуществить задумку малышам средства гранта социальной программы компании Металлоинвеста «Здоровый ребенок». На эти деньги были закуплены костюмы для юных актеров и декорации для спектакля.

Впрочем, это не первая акция в рамках проекта «Добрые сердца». Дети ставят спектакли, организуют благотворительные аукционы поделок, а собранные деньги направляют нуждающимся семьям.

Символичным был спектакль, поставленный ребятами в этот раз. Это история о том, как лесные жители, объединившись, убрали валуны и дали новую жизнь ручью. Здесь заложена важная мысль: общими усилиями можно справиться с любой бедой, а добро всегда победит.

- Своим хорошим настроением и теплом мы рады поделиться с другими ребятами, которые пришли к нам в детский сад, – говорит шестилетняя Дарина Парфенова, исполнившая в спектакле роль сороки.

Юные артисты планируют теперь выступить перед жителями железногорского Дома ветеранов и детского дома «Надежда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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