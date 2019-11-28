Под Курском горело предприятие по переработке пластика

В 6.28 в службу спасения «112» Курской области поступило сообщение о пожаре на предприятии по переработке пластика, расположенном в поселке Косиново Курского района.

- К месту вызова были незамедлительно направлены два отделения пожарной части №3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели внутри ангара продукты переработки пластика на площади 500 квадратных метров и на площади порядка 200 квадратных метров была охвачены огнем площадка за территорией ангара, - рассказали в МЧС региона.

На месте был создан оперативный штаб по тушению пожара, три боевых участка. В тушении пожара участвовали три звена газодымозащитной службы, проложены пять магистральных линий.

На место происшествия прибыли и химико-дозиметрическая и химико-радиометрическая лаборатории. Специалисты провели замеры на предмет выявления предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышения ПДК не выявлено.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через четыре часа, в 10.32.

- Работу огнеборцев существенно осложняли такие факторы, как отсутствие на предприятии систем пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения, сильное задымленность помещения в связи со спецификой производства, - комментирует врио начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ подполковник внутренней службы Дмитрий Севрюков.

Всего в тушении пожара принимали участие 52 человека и 16 единиц техники, в том числе, от МЧС России – 30 человек и 9 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.