В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В выставочном зале Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки 26 ноября открылась выставка произведений Владимира Шкалина.

Владимир Шкалин (1943-2018) – живописец, Заслуженный художник Российской Федерации (2002), член Союза художников Российской Федерации, обладатель почетного диплома Академии художеств СССР (1975), лауреат премии ЦК ВЛКСМ (1976), лауреат областной премии им. А.А. Дейнеки (2004), многократный обладатель дипломов и медалей Союза художников России. Многие годы он преподавал на художественно-графическом факультете Курского государственного университета. Работы художника хранятся в музеях страны, за рубежом и в частных коллекциях.

На открытие выставки пришли родные художника – супруга, дочь, внуки. Дочь живописца, Татьяна, рассказала, что многие картины на экспозиции представлены впервые.

Дочь художника Татьяна рассказала о своем отношении к творчеству отцаФото: Светлана ВОЛКОВА

Это первая персональная выставка Шкалина в залах галереи Дейнеки. В ее состав вошло более ста произведений. Это работы разных лет, хранящиеся в фондах галереи или принадлежащие семье художника.

- Идея выставки – знакомство зрителя с более широким жанровым и тематическим диапазоном мастера. Стремительная виртуозность рисунков представляют его как прекрасного рисовальщика и портретиста. Внимание к ритмической и монументальной красоте производственных объектов служило основой для его архитектурных и индустриальных пейзажей, - отмечают организаторы.

Однако наибольшую известность Владимир Шкалин приобрел, прежде всего, как мастер лирических пейзажей. Они гармонично сочетают академические традиции и пленэрную легкость в передаче натуры. Акварели имеют законченное пространственное и композиционное решение. Обращение же к нехарактерному для этой техники крупному формату, придает листам целостность и картинный вид.

Представленная экспозиция в полной мере демонстрирует, насколько разной может быть акварель, как широки ее возможности. Бесконечно экспериментируя с цветом Шкалин очень разнообразен.

Испытывая особую страсть к изображению переходных состояний природы, художник передает то сумрачный вечерний, то напряженный ночной, то ускользающий утренний свет: «Октябрь. Первый снег» (2001), «Вечер с луной» (2006), «Туманный день» (2009), «Светлая ночь» (2014). Композиции с изображением закатов солнца похожи на световую инсталляцию: «Закат в морском» (1989).

На экспозиции представлен ряд неизвестных работ художникаФото: Светлана ВОЛКОВА

Следствием обширной географии поездок художника стали циклы «По Северу» (1976-1986), «Курский край» (1979-1996), «По Кольской земле» (1984), «Горячий Ключ» (1986), «Крым прибрежный» (1987-1994), «Псков» (1990).

Экспозиция дает представление о творческой индивидуальности художника, демонстрируя его высочайшее мастерство и поэтичность виденья. Выставка будет интересна самому широкому кругу зрителей. Экспозиция работает до 15 декабря.