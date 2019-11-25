2019-11-25T15:50:58+03:00
Общество

«С заботой о людях»: награды получили победители социального конкурса

А многодетные семьи - подарки
Ольга ДАНИЛОВА
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МГОК проводит активную социальную политику в регионеМГОК проводит активную социальную политику в регионеФото: предоставлено пресс-службой
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Михайловский ГОК был отмечен в номинации «Благотворительность» в рамках ежегодного социального конкурса «С заботой о людях». Награждение победителей прошло в торжественной церемонии на День матери.

Награда предприятию досталась за постоянную системную работу в рамках трехстороннего социального партнерства с администрациями Курской области и Железногорска, поддержку развития городских учреждений здравоохранения, образования, спорта, оказание шефской помощи детским домам, участие в областном благотворительном марафоне «Мир детства».

Вручая награды, заместитель губернатора Ирина Хмелевская отметила:

- Более пятидесяти различных компаний региона принимают активное участие в социальных программах, в том числе столь крупные производители как Металлоинвест. Со своей стороны мы надеемся, что с каждым годом таких организаций будет все больше».

Во время праздничного мероприятия многодетные семьи получили подарки. Так, семья Кузнецовых из Железногорского района получила ключи от автомобиля «Лада Ларгус», приобретенного на средства благотворительного марафона «Мир детства». В семье воспитывается 15 детей, 11 из них – приемные.

- Приятно, что сделали такой подарок. Дети учатся за 20 километров от дома, занимаются музыкой, художественной гимнастикой. Это, конечно, облегчит наше передвижение, - поблагодарила Любовь Кузнецова.

- Марафон «Мир детства» - важный социальный проект администрации региона, который позволяет помочь многодетным семьям, одиноким мамам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в лечении, обучении, приобретении необходимых вещей. Мы, конечно, всегда с готовностью поддерживаем эту инициативу, - рассказал Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. – У нашей компании есть и свои традиции. Уже сейчас мы готовим новогодние подарки не только для детей работников, но и для ребятишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказываем адресную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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