2019-11-22T13:26:20+03:00
Экономика

В Курской области впервые прошел Чемпионат профмастерства «для тех, кому за 50»

«Навыки мудрых» - такое название получил конкурс
Ольга ДАНИЛОВА
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Специалисты МГОКа вошли в число лучшихСпециалисты МГОКа вошли в число лучшихФото: предоставлено пресс-службой
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Чемпионат профессионального мастерства “Навыки мудрых” (WorldSkills Russia) для специалистов старше 50-ти лет в Курской области прошел впервые. Одни из участников соревнований, которым конкурс принес неоспоримую победу, - работники Михайловского ГОКа.

Так, первое место занял сварщик комбината Александр Маслов, а его коллега - Сергей Сомсиков получил второе.

Алексей Маслов работает на МГОКе уже 20 лет. Он признается, что поначалу отказался участвовать в конкурсе:

- А сейчас уверен – не зря согласился! Интересно и увлекательно соперничать с коллегами и оценить свои возможности

По компетенциям «Сварочные технологии» и «Электромонтаж» чемпионат проходил на базе политехнического и горно-металлургического колледжей Железногорска.

А вот в компетенции «Электромонтаж» у работников МГОКа и вовсе не оказалось конкурентов – специалисты комбината заняли весь пьедестал почета. Лучшим среди специалистов-электромонтажников стал Сергей Крюков, второе место у Евгения Пахомова, на третьем - Александр Ревенко.

Теперь победителям предстоят отборочные соревнования для участия в финале чемпионата. Куряне встретятся с лучшими профессионалами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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