Справка от нарколога для курских водителей подорожает до четырех с лишним тысяч.. но не сразу

С 22 ноября куряне, которые собираются получить права или поменять водительское удостоверение заплатят за справку от нарколога в пять раз больше, чем сейчас – вместо нынешних 130 рублей 653 рубля в Курском областном наркологическом диспансере.

653 рубля с 22 ноября, но не надолго

Впрочем, пояснить, 653 рубля – это окончательная цена за два анализа, необходимые по новым правилам (химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя - карбогидрат-дефицитного трансферина (CDT) в сыворотке крови), в регистратуре не смогли:

- Пока цена на завтра установлена такая.

Но стоимость «водительских анализов» вырастет еще больше. Предварительно до четырех с половиной тысяч рублей.

- В соседних регионах стоимость проведения таких анализов еще выше - пять-шесть тысяч рублей. Мы постараемся держать цену ниже, чем у соседей. Какой она будет точно и с какого момента будет действовать - сказать сейчас невозможно. Региону требуется закупка дорогостоящего импортного оборудования для проведения всего спектра необходимых анализов. Пока будем в первую очередь более тщательно проверять тех водителей, которые уже есть на заметке, - рассказал "КП" главный врач Областного наркодиспансера Игорь Коломиец.

- Я сегодня подходил к водителям, которые собрались в регистратуре. Там ажиотаж, который во многом спровоцирован преждевременной информацией о повышении цен. Думаю, курянам нет необходимости бежать сегодня же за справками. Это можно будет сделать по приемлемой цене и в декабре, она утверждена - 653 рубля с 22 ноября 2019 года. Конечно, в очереди много тех, кто опасается не пройти более строгий тест по новым правилам, - добавил Игорь Владиславович.

Срок действия "старых" справок пока по-прежнему год

После 22 ноября, по всей видимости, сократиться и число медучреждений, где можно получить такие справки водителям. Связано это с тем, что к проведению анализа теперь будут предъявляться более строгие требования. Плюс, для проведения анализов необходимо дорогостоящее оборудование.

Как рассказали «КП» в регистрационном отделе по выдаче водительских удостоверений ГИБДД по Курской области, срок действия справки составляет один год. Поэтому воспользоваться справками старого образца еще можно, если с момента ее выдачи не прошло 12 месяцев:

- Никаких ограничительных документов на этот счет к нам пока не поступало. Что будет дальше, не знаем. Справки старого образца выдавались практически во всех лечебных учреждениях области. Если база лечучреждения позволит делать анализы после 22 ноября, ограничений нет. Но с момента сбора анализа до его проведения должно пройти не более двух часов. Понятно, что, скажем, из тех же Понырей в Курск довезти анализы за это время нереально.

Тем временем в Курском областном наркодиспансере наблюдается ажиотаж – резко выросло число водителей, желающих посетить нарколога по старой цене. Люди буквально штурмуют регистратуру. Тем более, что пока непонятно, насколько строгим будет новый тест, и легко ли его будет пройти с первого раза.

Новый тест выявит "бытовых алкоголиков"

На вопрос, сколько нужно не пить, чтобы не было плохого анализа на алкогольную нагрузку при проведения теста по новым правилам, наркологи отвечают, что человеку, который собирается сесть за руль, лучше вообще воздержаться от употребления алкоголя. Ведь на то, когда градус «выветрится» влияют очень многие факторы, начиная от веса и заканчивая психо-эмоциональным состоянием человека.

А главный нарколог Курской области Игорь Коломиец считает, что тем, кто страдает бытовым пьянством, и привык каждый вечер "принимать на грудь", пусть даже бутылку-другую пива, новый тест с первого раза не пройти:

- Выявляется специфический маркер "бытового пьянства". Поэтому больше шансов успешно сдать анализ у тех, кто в принципе не пьет, но может себе позволить путь даже прилично выпить не чаще, чем раз в месяц, на какой-то праздник, чем у тех, кто регулярно принимает даже небольшие дозы алкоголя. Плюс, на результат анализа влияют состояние организма в целом, в также печени, почек, возраст человека. Тех, кто не сдаст анализ с первого раза, ждет детальное обследование, а затем пересдача, которую, разумеется, также нужно будет оплатить. Так что быть водителем и при этом регулярно выпивать станет очень накладно или вообще невозможно.

Кто отстоял четыре часа в очереди, тот не смеется: Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра

Еще 10 сентября Министерство здравоохранения РФ внесло поправки в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Теперь автомобилистам предстоит в обязательном порядке сдать анализ мочи, с помощью которого смогут выявить наличие наркотиков, и кровь на так называемую алкогольную нагрузку – этот анализ покажет, не злоупотребляет ли человек спиртным.

Между тем 21 ноября Минздрав внезапно отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай..