В Курске мамы неизлечимо больных детей провели «квартирник»

Подобные праздники в Курске проходят второй год подряд Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Быть родителем – непростая задача, а если у вашего ребенка паллиативный статус, – уровень ответственности и сложности увеличивается в несколько раз. Однако каждому человеку необходимы отдых и положительные эмоции. Поэтому в Курске мамы паллиативных детей сами организовали себе такой «выходной» и отметили свой заслуженный праздник – День матери.

«Наши праздники – это передышка от домашних хлопот»

Мероприятие проходило в детской студии «Сказки от Златовласки». В уютном небольшом помещении, украшенном гирляндами и воздушными шарами, помимо родителей собрались и сами паллиативные детки, а также волонтеры и те, кому небезразлична судьба таких семей.

- Такие праздники мы устраиваем уже второй год подряд, – рассказывает мама паллиативного ребенка и организатор вечера Екатерина Беликова. – Почему вдруг возникла идея таких мероприятий? Да потому что таким семьям нужно выбираться из дома, получать положительные эмоции. Ведь зачастую они нигде не участвуют, их мало куда приглашают, не дарят им подарки. Наши мероприятия – это своего рода передышка от домашних хлопот. И я очень счастлива, что у нас есть возможность проводить такие вечера, где можно просто забыть обо всем на несколько часов, насладиться живой музыкой и замечательными исполнителями, зарядиться хорошим настроением от улыбающихся гостей. Не передать словами, что ты испытываешь, когда видишь, как счастливы родители и дети. В такие моменты я понимаю, что все это мы делаем не зря.

Женщины хорошо проводили время в приятной компании за праздничным столом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Собравшись за праздничным столом, родительницы отвлеклись от насущных проблем – здесь угощения и непринужденный разговор. Каждая из женщин получила в свой адрес теплые слова благодарности и поддержки, а также памятные подарки.

Праздник не только для мам, но и для детей

Юным гостям мероприятия тоже было некогда скучать. На протяжении всего праздника их развлекали аниматоры. Также ребята увлекательно играли с игрушками, которых в помещении было достаточно много, и танцевали под веселую музыку.

Юных гостей развлекал аниматор в костюме ростовой куклы медведя Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Особую радость детям доставил специально подготовленный мамами сюрприз – аниматор в костюме ростовой куклы медведя. Косолапый поводил с ребятами хоровод, а позже сделал фото со всеми желающими.

Выступления музыкантов никого не оставили равнодушными Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Главное событие вечера – выступление музыкантов. Красивый, пронзительный вокал заставлял гостей зажигать фонарики на телефонах и ритмично двигаться в такт музыки. Даже детки на инвалидных колясках не остались в стороне – танцевали вместе с аниматорами. Спеть на сцене мог любой желающий, в том числе и самые юные гости праздника.

«Мы все – словно родные друг другу люди»

- На таком мероприятии я первый раз, так как моему ребенку присвоили паллиативный статус всего год назад. В полном восторге от всего, что тут происходит: от организаторов, от благотворителей, которые помогли создать этот праздник, от знакомства с большим количеством таких же родителей, как я. Безумно благодарна за такой вечер, все выполнено на высшем уровне, такой теплый прием! Видно, как рады дети – это самое главное. Больше всего, кончено, запомнится атмосфера, которая тут царит. Везде доброта, радость, уют. И дети, и родители чувствуют себя как дома, словно все мы родные друг другу люди, хотя многие видятся в первый раз, – делится эмоциями мама паллиативного ребенка Вера.

Каждая гостья получила памятный подарок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Каждый из гостей мероприятия остался под большим впечатлением и получил огромный заряд положительных эмоций. Организаторы праздника планируют как можно чаще проводить такие вечера, ведь подобные мероприятия необходимы тем, чей каждый день - борьба и трудности. Это настоящий глоток свежего воздуха и возможность расслабиться хотя бы на несколько часов.