2019-11-19T12:43:49+03:00
Общество

В Курской области вырастет плата за вывоз мусора

При этом контейнерные площадки до сих пор находятся в неудовлетворительном состоянии
Ольга ДАНИЛОВА
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"Мусорная реформа в действии: контейнерная площадка в Курске на Заводской"Мусорная реформа в действии: контейнерная площадка в Курске на ЗаводскойФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 30 ноября 2019 года новый норматив накопления отходов составит 1,93 кубометров в год на человека для многоквартирных домов (МКД) и 1,97 – для индивидуальных жилых домов. Соответствующий документ подписан в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области, сообщили в администрации региона.

Соответственно, изменится оплата услуги вывоза мусора, так как ее стоимость складывается из норматива накопления и тарифа. Так, в соответствии с существующим тарифом жители северо-восточной зоны региона будут платить 85,59 рублей с человека в МКД и 87,36 рублей в индивидуальных жилых домах. Для юго-западной зоны в МКД плата составит 78,99 рублей с человека, в частном секторе – 80,63 рублей. Квитанции с новой суммой придут в конце декабря.

Как поясняют в комитете, действующий сейчас норматив – 1,5 куб.м в год на человека – временный, так как по федеральному законодательству для его установления необходимо в течение года каждый сезон проводить "натуральные замеры".

Так выглядит территория вокруг мусорки на КЗТЗ (улица Заводская) Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так выглядит территория вокруг мусорки на КЗТЗ (улица Заводская)Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так как новая мусорная реформа в регионе начала действие в 2018 году, такая работа была завершена к концу 2019-го. Ее проводили сотрудники комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, Юго-Западного государственного университета совместно с представителями региональных операторов и муниципалитетов.

Правильность расчетов подтвердила независимая экспертная организация и эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации», проводившие комплексный анализ системы обращения ТКО в регионе. Ранее, когда Курская область только перешла на новую мусорную систему, норматив в среднем был существенно выше – до 2,5 куб.м в год на человека.

Что касается тарифа, то правила его установления сейчас обсуждаются на федеральном уровне, параллельно на региональном уровне рассматриваются данные о работе региональных операторов. В декабре тариф будет утвержден на 2020 год.

Напомним, это не первое увеличение платы за вывоз мусора для курян. Между тем на контейнерных площадках мало что изменилось за последний год. Одна из наиболее грязных в Курске, например, находится на улице Заводской. Баки для сбора пластика и макулатуры здесь сломаны и постоянно переполнены. Вокруг мусор. К сожалению, это не единственная "показательная" контейнерная площадка в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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