В Курске прошла большая дегустация товаров местного производства

В Курске прошел смотр-конкурс «Покупаем курское». Его приурочили к Всемирному дню качества, которому в этом году исполняется 100 лет. Свою продукцию на суд покупателей представили 35 предприятий, производящих продукты питания, изделия легкой и швейной промышленности, оказывающие услуги общественного питания. Сотни курян собрались для того, чтобы лучше познакомиться с курскими производителями и их товаром, продегустировать продукты местного производства - от лимонада и хлеба до сыров, рыбы и колбас. Среди тех, кто решил оценить курские товары, был и губернатор региона.

- Безусловно, я покупаю продукцию местного производства. Кстати, вы наверняка видели, что в администрации Курской области во время проведения совещаний расставляется вода. Раньше был поставщик из Московской области. Когда я узнал, что есть местная компания, конечно, мы поддержали нашего производителя. Тем более, что по качеству ничуть не хуже. Мы можем гордиться нашими товаропроизводителями, - рассказал Роман Старовойт.

В 2019 году в Курской области достигнуты неплохие показатели по развитию предпринимательства, которое занимается производством продуктов питания. Увеличены объемы производства свинины, масла сливочного, растительного, творога, муки, крупы. Объем отгруженной продукции составил 80 млрд рублей – это на 6% выше цифры прошлого года.

Свою продукцию представили местные товаропроизводителиФото: Светлана ВОЛКОВА

- Производители подтверждают, что выходят на региональные и федеральные сети. Таких примеров в этом году 16. Конечно, важно оказать содействие от администрации области, потому что требования, предъявляемые федеральными сетями, довольно жесткие. Но в последнее время покупатели отдают предпочтение курскому натуральному продукту. Мы сами голосуем рублем, приходя в магазин и приобретая эти товары, - добавил глава региона.

Губернатор пообщался с конкурсантами, ознакомился с ассортиментом и обсудил возможность выхода в торговые сети. Представители одной из компаний, производящей сыры, сметану и молоко, рассказали, что в следующем году планируют заняться сельским туризмом – сделать открытые цеха и устроить экскурсии, а также создать небольшой магазин и ресторан.

Куряне смогли ближе познакомиться с местными товарамиФото: Светлана ВОЛКОВА

Всего на смотре качества представлено три номинации: «Лидер продаж курских товаров», «Лучший товар года» и «Новинка года». Имена победителей будут объявлены в рамках выставки «Новогодняя сказка», которая пройдет 20 декабря в главном выставочном павильоне местечка Свобода.