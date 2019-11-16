В Курске прошла большая дегустация товаров местного производства
В Курске прошел смотр-конкурс «Покупаем курское». Его приурочили к Всемирному дню качества, которому в этом году исполняется 100 лет. Свою продукцию на суд покупателей представили 35 предприятий, производящих продукты питания, изделия легкой и швейной промышленности, оказывающие услуги общественного питания. Сотни курян собрались для того, чтобы лучше познакомиться с курскими производителями и их товаром, продегустировать продукты местного производства - от лимонада и хлеба до сыров, рыбы и колбас. Среди тех, кто решил оценить курские товары, был и губернатор региона.
"Покупаем курское"!Фото: Светлана ВОЛКОВА
- Безусловно, я покупаю продукцию местного производства. Кстати, вы наверняка видели, что в администрации Курской области во время проведения совещаний расставляется вода. Раньше был поставщик из Московской области. Когда я узнал, что есть местная компания, конечно, мы поддержали нашего производителя. Тем более, что по качеству ничуть не хуже. Мы можем гордиться нашими товаропроизводителями, - рассказал Роман Старовойт.
В 2019 году в Курской области достигнуты неплохие показатели по развитию предпринимательства, которое занимается производством продуктов питания. Увеличены объемы производства свинины, масла сливочного, растительного, творога, муки, крупы. Объем отгруженной продукции составил 80 млрд рублей – это на 6% выше цифры прошлого года.
Свою продукцию представили местные товаропроизводителиФото: Светлана ВОЛКОВА
- Производители подтверждают, что выходят на региональные и федеральные сети. Таких примеров в этом году 16. Конечно, важно оказать содействие от администрации области, потому что требования, предъявляемые федеральными сетями, довольно жесткие. Но в последнее время покупатели отдают предпочтение курскому натуральному продукту. Мы сами голосуем рублем, приходя в магазин и приобретая эти товары, - добавил глава региона.
Губернатор пообщался с конкурсантами, ознакомился с ассортиментом и обсудил возможность выхода в торговые сети. Представители одной из компаний, производящей сыры, сметану и молоко, рассказали, что в следующем году планируют заняться сельским туризмом – сделать открытые цеха и устроить экскурсии, а также создать небольшой магазин и ресторан.
Куряне смогли ближе познакомиться с местными товарамиФото: Светлана ВОЛКОВА
Всего на смотре качества представлено три номинации: «Лидер продаж курских товаров», «Лучший товар года» и «Новинка года». Имена победителей будут объявлены в рамках выставки «Новогодняя сказка», которая пройдет 20 декабря в главном выставочном павильоне местечка Свобода.
Смотр-конкурс "Покупаем курское".
ИСТОЧНИК KP.RU