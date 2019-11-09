В Курской области выбрали лучшего водолаза

Лучшим водолазом Курской области по итогам конкурса профессионального мастерства в 2019 году стал начальник группы водолазных и спасательных работ АСС Курской области Льгова Сергей Сальников.

При определении победителей учитывались многие факторы: показатели работы, число спасенных, успешное выполнение необходимых нормативов и многое другое.

Сергей пришел в Аварийно-спасательную службу более четверти века назад, сразу после службы в армии 20-летним пареньком. С тех пор его жизнь неразрывно связана со спасением людей.

После приема на работу Сергей прошел обучение в Курске и приступил к исполнению обязанностей.

- Сегодня, спустя столько лет службы на водолазной станции Льгова я с уверенностью могу сказать, что быть водолазом – мое призвание, которое само меня нашло, - говорит Сергей Анатольевич.

На счету водолаза – немало спасенных жизней. Как правило, приходится оказывать помощь рыбакам, которые, забывая о страхе смерти, рискуют жизнью и здоровьем, выходя на тонкий неокрепший лед.

Безусловно, работа водолаза требует максимальной отдачи, огромной выдержки, крепкого физического и самое главное психического здоровья. Ведь зачастую приходится смотреть в лицо смерти, доставая погибших людей.

Сергей воспитывает двух дочек и занимается подводной охотой. Даже в свободное от работы время водолаз не может без своей стихии воды. Кстати, по итогам прошлогоднего конкурса Сергей также признавался лучшим водолазом области.