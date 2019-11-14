Космонавт, запустивший курские наноспутники, получил звание Героя России

Указом №546 от 11 ноября 2019 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Президента Российской Федерации Владимира Путина космонавту Сергею Прокопьеву присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Этим же приказом ему присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Сергей Прокопьев выполнил свой первый космический полет с 6 июня по 20 декабря 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС-56/57 вместе с Александром Герстом и Сериной Ауньен-Чэнселлор. 15 августа он вместе с почетным профессором курского вуза Олегом Артемьевым вышел в открытый космос для сбора материала для научного эксперимента «Тест» с модуля «Пирс», установки оборудования для нового международного исследования «Икарус», а также ручного запуска спутников. Среди спутников были и курские «Танюша-ЮЗГУ-3» и «Танюша-ЮЗГУ-4». Запуск прошел удачно: курские сателлиты до сих пор передают всю необходимую телеметрию, а также связываются между собой.

- Искренне поздравляю хорошего друга нашего университета Сергея Прокопьева. Это действительно достойный человек, который стал неотъемлемой частью нашей космической программы, - подчеркнул ректор курского вуза Сергей Емельянов. - Пользуясь случаем, хочу пригласить Сергея Валерьевича в Курск. Думаю, пришло время вручить еще одну мантию почетного профессора!