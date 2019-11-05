2019-11-05T11:36:37+03:00
Общество

В Курской области разыскиваются родственники погибших бойцов

Солдаты похоронены в братской могиле в Башкортостане
Яна ШЕЛЕСТ
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Среди захороненных в братской могиле есть и уроженцы Курской областиСреди захороненных в братской могиле есть и уроженцы Курской области
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Почти 75 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, многие семьи до сих пор не знают, где похоронены их предки – участники войны. На братском кладбище в селе Шафраново в Башкортостане захоронены 352 военнослужащих, которые умерли от ран в местном госпитале и по пути в него.

На кладбище установлена стела и памятники с именами погибших. Родственников захороненных по всей стране ищет 72-летний Наиль Давлетов.

— Приглашаем родственников военнослужащих, которые захоронены на братском кладбище, приехать 9 мая 2020 года в село Шафраново, - говорит мужчина.

Среди захороненных в братской могиле есть и уроженцы Курской области. Пожалуйста, посмотрите список, может быть и ваши родственники нашли приют на башкирской земле.

1. Аушев Николай Трофимович, Корочанский район, Нечаевский сельсовет, деревня Нечаево. Погиб 2 июня 1943 года. Отец-Аушев Трофим.

2. Хиудеев Тихон Петрович, 1894 г.р., Ивановский район, деревня Владимировка. Погиб 21 мая 1945 года. Дочь – Хиудеева Ольга.

3. Носов Илья Иванович, 1895 г.р., Курская область, Советский район, поселок Крыловка. Погиб 25 февраля 1944 года. Сын – Носов Н.И.

4. Лазарев Федор Федорович, 1893 г.р., Краснояружский район, село Колотиловка. Погиб 18 мая 1943 года. Жена – Нина Степановна.

5. Ишуточкин Иван Леонтьевич, 1906 г.р., Конышевский район, Наумовский сельсовет, село Никифоровка. Погиб 29 сентября 1942 года.

6. Дудкин Николай Андреевич, 1898 г.р., Фатежский район, село Маланино. Погиб 4 августа 1943 года. Жена – Дудкина А.И.

ИСТОЧНИК KP.RU

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