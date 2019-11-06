Под Курском в страшном ДТП погибли пять человек

Серьезное ДТП произошло 6 ноября около четырех часов утра в Щигровском районе Курской области. 24-летний водитель автомобиля «Ауди 100» с пятью пассажирами двигался по автодороге Щигры-Колпна со стороны Щигров.

На 13 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом, груженый зерном. Грузовик буквально подмял под себя легковушку.

Грузовик буквально подмял под себя легковушкуФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП все пять пассажиров иномарки скончались на месте. 37-летний водитель КамАЗа получил серьезные травмы и был доставлен в Щигровскую центральную районную больницу.

Все пять пассажиров иномарки скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

На месте ДТП работают спасатели и полиция. Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Трасса закрыта, движение организовано по грунтовке, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.