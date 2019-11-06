2019-11-06T08:56:20+03:00
Происшествия

Под Курском в страшном ДТП погибли пять человек

В Щигровском районе автомобиль «Ауди» врезался в КамАЗ
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
ДТП произошло 6 ноября около четырех часов утраДТП произошло 6 ноября около четырех часов утраФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло 6 ноября около четырех часов утра в Щигровском районе Курской области. 24-летний водитель автомобиля «Ауди 100» с пятью пассажирами двигался по автодороге Щигры-Колпна со стороны Щигров.

На 13 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом, груженый зерном. Грузовик буквально подмял под себя легковушку.

Грузовик буквально подмял под себя легковушку Фото: УМВД России по Курской области.

Грузовик буквально подмял под себя легковушкуФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП все пять пассажиров иномарки скончались на месте. 37-летний водитель КамАЗа получил серьезные травмы и был доставлен в Щигровскую центральную районную больницу.

Все пять пассажиров иномарки скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Все пять пассажиров иномарки скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

На месте ДТП работают спасатели и полиция. Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Трасса закрыта, движение организовано по грунтовке, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ДТП в Щигровском районе.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24