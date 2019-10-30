В Курске "тушили" гостиницу "Центральная"

30 октября в гостинице «Центральная» Курска прошли показные пожарно-тактические учения. В них приняли участие порядка 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава.

По легенде в результате короткого замыкания возник пожар в помещении конференц-зала на втором этаже здания. На этажах образовалось сильное задымление. На этом этапе были проверены грамотность и оперативность действий администрации объекта, которые сообщают о происшествии в службу спасения «112», принимают все необходимые меры для эвакуации работников и посетителей гостиницы, пытаются ликвидировать загорание первичными средствами пожаротушения, а также встречают пожарные расчеты.

Огнем от путей эвакуации оказались отрезанными пять человек на втором и четвретом этажах.

После получения сообщения о пожаре на место первыми прибыли огнеборцы ПСЧ №4 областного центра. Они спасают отрезанных от огня людей.

Уже через 30 минут после возникновения условного пожара всех людей удается спасти.

- Цель этих учений - в первую очередь, отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, администрацией и службами объекта, - говорит начальник дежурной смены пожаротушения Дмитрий Колтыгин, - ну и конечно же тренировка личного состава пожарных подразделений в проведении работ по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к боевым.

Стоит отметить, что в случае возникновения нештатных ситуаций на подобных объектах очень многое зависит от умений и навыков сотрудников администрации. Ведь именно от того, насколько эффективно будут проведены первоочередные мероприятия по спасению, эвакуации, использованию первичных средств пожаротушения, и зависит благополучный исход того или иного события.

Здание гостиницы «Центральная» располагается в самом центре Курска, к нему примыкает ряд других строений. А потому очень важно на практике отработать действия по тушению пожара.