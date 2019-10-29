О новой идеологии безопасного труда

В 2014 году концепция «нулевого травматизма» была подробно представлена на международном уровне. А уже в 2017 году идеология «Vision Zero» оформилась окончательно в Сингапуре на ХХI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. «Пионеры» движения – Швеция, Германия, Финляндия. Всего в кампании участвует порядка 130 стран. Россия присоединилась к ним в декабре 2017. Тема повсеместного внедрения концепции в нашей стране вызвала живой интерес у участников «круглого стола». Сейчас «Vision Zero» успешно работает почти на тысячи крупных и мелких предприятий. 180 из них находятся в Курской области.

Участники мероприятия поделились своим опытом использования современных технологий в организации производства по снижению травматизма на предприятиях.

В основе концепции лежит семь «золотых правил»:

Стать лидером – показать приверженность принципам.

Выявлять угрозы – контролировать риски.

Определять цели – разрабатывать программы.

Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.

Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.

Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.

Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

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Об актуальности «Vision Zero» и широком внедрении концепции в нашем регионе подробно рассказала заместитель управляющего ГУ-КРО ФСС РФ Ирина Орешко:

- Ежегодно в Курской области происходит более 200 несчастных случаев на производстве. Около 50 из них – тяжелые и смертельные. Уже несколько лет эти цифры меняются незначительно, а значит, нужен прорыв. Конечно, соблюдение мер по охране труда на контроле у государства, за этим следят профсоюзы. Интересы работников защищает и ФСС. Сейчас на учете стоит почти 4,5 тысячи пострадавших на производстве курян. Фонд Социального Страхования реабилитирует и возвращает их к активной жизни. А в случае утраты трудоспособности возмещает полученные убытки. Расходы последней категории ежегодно составляют около 500 миллионов рублей.

Ирина Ивановна также рассказала о финансовой политике регионального Фонда Социального страхования в плане предоставления скидок к страховому тарифу:

- Добросовестный работодатель, который своевременно уплачивает страховые взносы, не имеет недоимок, который заботится о своих работниках, создаёт безопасные условия труда, не имеет производственного травматизма и делает всё для его снижения, может получить скидку на страхование от несчастных случаев до 40% от страхового тарифа. И число таких страхователей в области постоянно растёт. Сегодня более 90 курских предприятий получают эту скидку. Нерадивым грозит надбавка к страховому взносу – до 40%.

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Лучше предотвратить, чем бороться с последствиями

- Чтобы понять глубину проблемы, которую мы обсуждаем, приведу статистику. По итогам 2018 года РФ потеряла от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний огромную сумму – 1,67 триллиона рублей. Это составляет 1,6% ВВП. Какие из этого следуют выводы? По поручению губернатора Р.В. Старовойта были внесены соответствующие изменения в государственную программу, включён принцип «нулевого травматизма», прописаны мероприятия», - отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев. - «Vision Zero» - это действительно то, что необходимо».

Как было сказано, в 2019 году в Курской области на 30 процентов увеличено финансирование мероприятий по охране труда. Практика подтверждает – в регионе отмечено снижение производственного травматизма на 30%, со смертельным и тяжелым исходом – на 50% по сравнению с прошлым годом. В ЦФО Курская область находится в лидерах по профилактике, проценту снижения травматизма, а также по объемам финансирования мероприятий по охране труда. В этом году расходы Курского регионального отделения на предупредительные меры

составили 90 миллионов рублей. Эта цифра превысила суммы, выделенные на реабилитацию работников, получивших стойкую утрату трудоспособности (73,4 миллиона рублей).Однако важно – не останавливаться на этом, ведь за каждым несчастным случаем стоит судьба человека.

Идеология «нулевого травматизма» направлена, в первую очередь, на профилактику несчастных случаев на производстве. Она говорит о том, что любое ЧП можно предотвратить, если учесть все факторы риска, в том числе – человеческий. Концепция «Безопасность. Здоровье. Благополучие» действует здесь в полной мере. В идеологию «Vision Zero» хорошо вписываются любые меры по обеспечению здоровья и благополучия работника. Такие, как проведение регулярных профилактических осмотров, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, безопасная организация рабочего места, а также направление на санаторно-курортное лечение работников. Кстати, сейчас льготой могут воспользоваться и работающие пенсионеры, и работники, достигшие предпенсионного возраста.

Спикеры «круглого стола» от курских предприятий рассказали о своём опыте внедрения концепции «Vision Zero» в разных отраслях экономики региона. Идеология «нулевого травматизма» имеет немало преимуществ. Например, позволяет вести более жесткий контроль над состоянием дел в области охраны труда на производстве, систематизировать работу в этом направлении.

Работа на опережение

В реализации концепции «Vision Zero» важная роль отводится личной приверженности к ней каждого сотрудника. А именно – самостоятельному контролю состояния рабочего места, строгому соблюдению техники безопасности.

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- Тему сохранения жизни и здоровья человека невозможно переоценить, - отметила Татьяна Донейко, заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Курской области. - Проводится большая работа – в трехстороннем Соглашении между Администрацией области, Союзом Федерации организаций профсоюзов и работодателями содержится большой раздел об охране труда и создании условий, в котором прописаны обязательства и работодателей, и профсоюзов. Нам всем нужно работать на опережение. Руководители предприятий должны увидеть в концепции «нулевого травматизма» следующее: лучше вкладывать в профилактику и оздоровление работника, чтобы он мог полноценно трудиться, чем бороться с последствиями производственного травматизма. Достойный труд – это безопасный труд. Хотелось бы поблагодарить организаторов «круглого стола» за привлечение внимания к теме безопасного труда и администрации региона, и профсоюзов, и работодателей. Профсоюзы всецело поддерживают концепцию «нулевого травматизма». Передовую идеологию необходимо повсеместно использовать.

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Представители Регионального отделения Фонда призвали всех страхователей: регулярно проводить мониторинг состояния охраны труда; на первое место ставить жизнь и здоровье работника; присоединиться к международному движению «Vision Zero»; культивировать на своих предприятиях «золотые правила»; участвовать в финансировании превентивных мер по охране труда.