Здоровье женщин - это здоровье нации

Впервые День Здоровья Груди прошел в Милане 15 октября 2008 года. С тех пор эта акция проводится ежегодно в странах Европы. С 2019 года социальная программа компании «Металлоинвест» «Женское здоровье» присоединилась к этой инициативе. В рамках Дня Здоровья Груди 19 октября в трех городах присутствия компании - Железногорске, Губкине и Старом Осколе - прошла акция «Моя первая маммография». На бесплатное обследование в этот день пригласили женщин старше 40 лет, которые прежде никогда не делали маммографию.

Вообще же профилактические акции по бесплатному скринингу молочных желез для жительниц Железногорска регулярно проходят в рамках программы «Женское здоровье» с 2012 года, которая стартовала в городе горняков восемь лет назад при поддержке администрации Курской области, компании «Металлоинвест», НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и Фонда поддержки здоровья женщин. За это время удалось провести обучение врачей, закупить медицинскую технику, наладить систему двойных просмотров, когда снимки дистанционно пересылаются при необходимости в ведущие клиники страны. Именно запуск этой программы, считают медики, привел к тому, что в Курской области сейчас самые высокие показатели по выявлению рака молочной железы на первой стадии. Уровень смертности от рака груди в Железногорске за это время снизился в два раза.

Акция «Моя первая маммография» проходила на базе двух городских больниц Железногорска. В этот день на обследование пришли 46 женщин. Они воспользовались такой возможностью - сделать маммографию без очереди.

- Исполнилось сорок? Самое время пройти маммографию. Не ждите, пока что-то начнет беспокоить. Захватите с собой подругу, вместе веселей. Кстати, маммография – это не больно, не страшно и не опасно. Это новая здоровая привычка, которая внесет в вашу жизнь больше уверенности и любви к себе,- считает Оксана Молдованова, президент Фонда поддержки здоровья женщин, оператор программы «Женское здоровье».

- Успех лечения зависит от ранней диагностики. В современном мире женщины всегда очень заняты. Нужно в корне менять такое отношение к себе, ведь здоровье женщин - это здоровье нации, — говорит заведующая отделением лучевой диагностики горбольницы №1, врач-рентгенолог Елена Шульцева.

Почему в этот раз программа «Женское здоровье» уделила особое внимание именно сорокалетним? Существует заблуждение, что рак молочной железы грозит в основном женщинам преклонного возраста. Но цифры говорят о другом. Около 40% диагнозов в России приходится на женщин моложе 50 лет. К сожалению, 100-процентной страховки от этого страшного недуга нет. Но важно знать, что чем раньше врачи смогут поставить правильный диагноз, тем больше шансов на выздоровление. Поэтому всем женщинам, достигшим 40 лет, онкологи рекомендуют проходить маммографию раз в два года.

Женщины, которые не смогли принять участие в этой акции, но желающие пройти бесплатное обследование, могут обратиться в кабинеты диспансеризации городских больниц, сказали медики. Противопоказания для проведения маммографии – беременность и лактация.