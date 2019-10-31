2019-10-31T12:54:07+03:00
Общество

В Курске провели операцию по спасению котенка

Жалобно мяукающий малыш провел на дереве больше суток
Яна ШЕЛЕСТ
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Которебенок попал в хорошие и заботливые рукиКоторебенок попал в хорошие и заботливые рукиФото: Соцсети
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В Курске на улице Республиканской маленький котенок забрался на самую верхушку дерева. То ли от собак убегал малыш, то ли за птичкой погнался – неизвестно. Совсем еще неопытный, он никак не мог слезть вниз, и жалобно мяукал целые сутки.

Во дворе собрались неравнодушные соседи, думали, как можно помочь малышу, но ветка, на которой сидел бедолага, находилась на уровне пятого этажа дома. Дети дежурили под деревом с покрывалом.

Фото: Автокадр_46 Фото: Соцсети

Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети

Молодая девушка обратилась за помощью в один из популярных курских пабликов в соцсетях. Администрация группы оперативно отреагировала – быстренько нашли добровольцев и вышку, и выехали на место ЧП.

Мурка осваивается в новом доме Фото: Соцсети

Мурка осваивается в новом домеФото: Соцсети

Жалобно мяукающего котенка под всеобщий восторг спустили на землю. Желающих приютить настрадавшегося малыша оказалось много. Которебенок попал в хорошие и заботливые руки. Дома котенка накормили и искупали. А назвали Муркой – малышка беспрестанно мурлычет, так, по-кошачьи выражая свою благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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