"Боец, который допускает вероятность поражения, имеет все шансы проиграть"

В Анапе завершился Кубок мира по кикбоксингу, где выступил (и победил) 15-летний курянин Илья Атанов.

«Только победа!»

Илья - воспитанник боксерского клуба «Вымпел». Кикбоксингом он занимается с 10 лет.

- Мой отец в свое время тоже им занимался. Он и отвел меня в эту секцию пять лет назад. С самого начала я был настроен серьезно: хотел участвовать в соревнованиях, завоевывать награды.

Но одним кикбоксингом спортсмен не ограничился. Он также занимается боксом.

- Занимаюсь пять дней в неделю, по полтора часа. Но такова уж цена профессионального спорта.

Однако в жизни Ильи были как победы, так и поражения. Чемпион признается, что именно страх проиграть, как ничто другое, стимулирует его тренироваться в спортзале с удвоенной силой.

- Я считаю, что именно поражения и уроки, которые спортсмен извлекает из них, делает его более опытным и сильным. Да, поражение порой играет на руку, потому что после него ты возвращаешься куда более мотивированным и подготовленным.

На вопрос же о том, как молодой человек настраивается на свои бои, Илья отвечает, что на каждый из них он выходит с одной лишь мыслью: «Только победа!».

- А иначе и быть не должно. Боец, который выходит на ринг, допуская хоть малейшую вероятность своего поражения, имеет все шансы проиграть, независимо от того, как хорошо он подготовился к бою. Так что в своей победе нужно быть всегда уверенным.

Спортсмен признается, что, помимо ежечасных тренировок, его тренировочный цикл не обходится и без плана питания.

- В период подготовки к соревнованиям я особенно налегаю на простые продукты: мясо, овощи, рис. Не забываю и про витамины. Они тоже составляют важную часть тренировочного процесса.

«Только спортом и живу»

Илья утверждает, что, кроме спорта, в его жизни других увлечений–то, по сути, и нет. Чуть ли не все свое время он посвящает именно ему.

- Благодаря такому настрою я и добился всех тех наград, что сейчас имею. Потому что только им, спортом, и живу. Помимо кикбоксинга и занятий боксом, могу также поиграть в футбол или волейбол.

Чемпион признается, что кумиров среди кикбоксеров у него нет. Зато есть в боксе.

- Мне очень нравятся Василий Ломаченко и Александр Усик. Настоящие профессионалы своего дела!

На вопрос о том, что же помогло ему дойти до Кубка мира, а потом и завоевать его, Илья скромно заявляет, что всему этому поспособствовали изнурительные тренировки как с физическими, так и психологическими нагрузками.

- В моей жизни были моменты, когда я уставал, и мне хотелось оставить уже этот спорт. В такие минуты очень важно не сломаться и найти в себе силы идти дальше. И я находил. Снова и снова.