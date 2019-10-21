«Народный участковый» Сергей Цветов: «Не могу отказать в помощи ни взрослому, ни ребенку»

В Курской области завершился второй региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Голосование проходило на сайте УМВД России по Курской области.

Награждение лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.

В Курской области Интернет-пользователи выбрали победителя конкурса «Народный участковый-2019». На региональном этапе участниками конкурса стали 54 участковых уполномоченных полиции от всех территориальных органов Курской области. Во второй этап прошли 25 сотрудников, набравших наибольшее количество голосов Интернет-пользователей.

По итогу голосования первым стал участковый уполномоченный МО МВД России «Курчатовский» старший лейтенант полиции Сергей Цветов.

Второе место занял старший участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курску майор полиции Дмитрий Лысых.

Третье место завоевал участковый уполномоченный Отделения МВД России по Пристенскому району старший лейтенант полиции Вячеслав Голощуков.

С 1 по 10 ноября пройдет финальный этап конкурса. Курскую область представит участковый уполномоченный МО МВД России «Курчатовский» старший лейтенант полиции Сергей Цветов.

Участковый уполномоченный МО МВД России «Курчатовский» старший лейтенант полиции Сергей Цветов в органах внутренних дел с 2013 года. После окончания школы выбор профессии для него был только один – служба в полиции. В должности участкового уполномоченного Сергей с начала 2017 года. За это время у Сергея ни разу не возникло сомнений в выбранной профессии.

Обслуживаемая им территория – частные домовладения, где живет около пяти тысяч человек. У каждого свои сложности и проблемы, на которые нужно откликнуться и помочь. Молодого участкового на участке знают и часто к нему обращаются.

- Порой просьбы бывают курьезные. Но отказать в помощи взрослому или ребенку, потерявшему любимую собаку или кошку, не могу, - рассказывает Сергей. - И не жалею об этом, потому что искренняя благодарность человека исключает любую усталость.

Старший лейтенант полиции Сергей Цветов уверен, главное в профессии – всегда, независимо от обстоятельств, возможности и усталости, видеть нуждающегося человека и сделать все, чтобы ему помочь!

В свободное время участковый Цветов посвящает спорту. С юношеских лет он занимается футболом. Сейчас Сергей входит в курчатовскую команду, которая выступает в любительской лиге по мини-футболу. В копилке их наград - второй летний малый кубок, третье место чемпионата среди 20 команд.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в девятый раз МВД России совместно с Издательским домом "Комсомольская правда". Третий, финальный этап этого конкурса, пройдет на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября.

Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).

Не забудьте проголосовать за Сергея Цветова!