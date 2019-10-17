Курский драмтеатр представит премьеру

Премьера состоится 18 октября!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Многие, наверное, помнят комедию 1967 года французского режиссера Эдуара Молинаро «Оскар» в главной роли с Луи де Фюнесом. Свою интерпретацию этой истории 18 октября покажет Курский драматический театр. Театральный сезон в драмтеатре этой осенью открывается новой постановкой по пьесе Клода Манье «Переполох в доме Барнье». Об интриге создания этого спектакля КП рассказал актер и режиссер, заслуженный артист РФ Александр Швачунов:

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Спектакль завораживает искрометным юморомФото: Светлана ВОЛКОВА

- У спектакля «Переполох в доме Барнье» интересная судьба. Когда эту пьесу взяли для постановки, то я был распределен на главную роль Барнье. Спектакль начинал ставить режиссер из Нижнего Новгорода Андрей Ярлыков. Но по семейным обстоятельствам он уехал из Курска, и меня вызвал наш худрук Юрий Бурэ и попросил взять на себя эту миссию – стать режиссером-постановщиком спектакля. Пришлось запрыгивать в уже идущий поезд!

Насколько это удалось Александру Швачунову, зрители смогут оценить уже в этом сезоне.

Спектакль можно увидеть в новом сезонеФото: Светлана ВОЛКОВА

Но, как известно, французы - большие мастера тонкого юмора, сделанного с традиционным французским шиком. А Клод Манье - поистине великий драматург. В таком жанре, как комедия положений, важно было выдумать образы персонажей, ситуацию, взаимодействие героев таким образом, чтобы каждый из этих, так называемых, элементов постановки дополнял друг друга. А это титанический труд. И плоды труда по сей день используются кинематографами и режиссерами-постановщиками со всего мира.

Сюжет таков. Ранним утром, в дом к «мыльному магнату» Бертрану Барнье является его управляющий Кристиан Мартен с необычной просьбой! И молодой человек настроен решительно, ведь на кону стоит его любовь!

Комедия имела международный успехФото: Светлана ВОЛКОВА

Так начинаются комические недоразумения, интриги, приключения, и все новые и новые авантюры. И тихий дом постепенно превращается в сумасшедший…